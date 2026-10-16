'विदेश मंत्री की बैठक पर अमेरिकी राजनयिक ने क्यों दी जानकारी', कांग्रेस के सवाल का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पर विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यह पुरानी परंपरा है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 16, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 20 अक्टूबर को मुंबई में मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. इस बैठक की घोषणा अमेरिकी राजनयिकों की ओर से होने पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा. पार्टी ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री की बैठक कब और कहां होगी, यह भी बाहर से तय होता है. विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पिछले लगभग एक दशक से यह चलन रहा है कि हम विदेशी सचिवों की मेजबानी दिल्ली के बाहर करते रहे हैं. प्रधानमंत्री ने वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री की मेजबानी की. उन्होंने अहमदाबाद में चांसलर मर्ज की मेजबानी की. उन्होंने वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी की, और फिर विदेश मंत्री ने गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की. उन्होंने गुजरात के केवड़िया में बोत्सवाना के विदेश मंत्री की मेजबानी की और विदेश मंत्री ने अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की भी मेजबानी की." जायसवाल ने कहा कि इस पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार इस तरह से काम करती है. उन्होंने कहा, "इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में अमेरिकी राजदूत ने मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के आगामी दौरे के बारे में कुछ और जानकारी दी है. यह सुनकर भी कोई खास हैरानी नहीं होती कि रुबियो मुंबई में भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.लेकिन जो बात काफी असाधारण है, वह उनका यह बयान है कि हमें उम्मीद है कि मंत्री डॉ. जयशंकर वहां अन्य लोगों के साथ हमारे साथ शामिल होंगे."
कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर कब से भारत के विदेश मंत्री की भारत के भीतर होने वाली मुलाकातों की घोषणा करने का काम विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के बजाय किसी और को सौंप दिया गया है ? रमेश ने कहा, "भारत को अमेरिकी राजदूत से यह जानकारी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे 10 मई 2025 की शाम को खुद रुबियो से पता चला था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है. मुंबई में रुबियो के साथ विदेश मंत्री की मुलाकात के मामले पर विदेश मंत्रालय चुप क्यों है?"
#WATCH | Delhi: Answering a question by ANI about whether EAM is likely to have any engagements in Mumbai next week, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "So on 19th and 20th October 2026, the External Affairs Minister will host in Mumbai the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, for an official visit, on 20th October, External Affairs Minister will hold talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio and attend the celebration of the 250th anniversary of the independence of the United States of America as the guest of honor. This has been the practice for the last in the last decade or so that we have hosted foreign secretaries outside Delhi. The Prime Minister hosted the Prime Minister of Spain in Baroda. He hosted Chancellor Merz in Ahmedabad. Prime Minister of Mauritius was hosted by him in Varanasi, and then the External Affairs Minister hosted the Foreign Ministers Meeting in Goa. He hosted the Foreign Minister of Botswana in Kevadia in Gujarat, and the External Affairs Minister also hosted the Heart of Asia Conference in Amritsar..."— ANI (@ANI) October 16, 2026
It is not surprising that the US Ambassador to India has just given more details on US Secretary of State Marco Rubio’s forthcoming visit to Mumbai. It is also not wholly surprising to hear him say that Mr. Rubio will be meeting Govt of India officials in Mumbai. But what is quite extraordinary is his statement that “we expect the Minister Dr. Jaishankar to be joining us there along with other individuals”. Since when has the announcement of India’s Minister of External Affairs meetings within India been outsourced to somebody other than official spokesperson of the MEA? India gets to know from the US Ambassador just as it first got to know from Mr. Rubio himself on the evening of May 10, 2025 that Operation Sindoor had been halted. Why is the MEA silent on the External Affairs Minister’s tryst with Mr. Rubio in Mumbai?— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 15, 2026
रणधीर जायसवाल से उनकी नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि क्या जयशंकर मुंबई की अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान रुबियो से मुलाकात करेंगे.उन्होंने कहा, "19-20 अक्टूबर 2026 को विदेश मंत्री मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे. 20 अक्टूबर को, विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत करेंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे."
जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बीच होने वाली इस मुलाकात से दोनों पक्षों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा.
गुरुवार को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के एक सत्र के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सर्जियो गोर ने कहा था कि रुबियो मुंबई में भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भी वहां मौजूद रहेंगे.
अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है. विभाग ने बताया कि रुबियो पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे और उसके बाद 17 से 22 अक्टूबर के बीच भारत में मुंबई और जामनगर का दौरा करेंगे.
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