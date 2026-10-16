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'विदेश मंत्री की बैठक पर अमेरिकी राजनयिक ने क्यों दी जानकारी', कांग्रेस के सवाल का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 20 अक्टूबर को मुंबई में मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. इस बैठक की घोषणा अमेरिकी राजनयिकों की ओर से होने पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा. पार्टी ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री की बैठक कब और कहां होगी, यह भी बाहर से तय होता है. विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पिछले लगभग एक दशक से यह चलन रहा है कि हम विदेशी सचिवों की मेजबानी दिल्ली के बाहर करते रहे हैं. प्रधानमंत्री ने वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री की मेजबानी की. उन्होंने अहमदाबाद में चांसलर मर्ज की मेजबानी की. उन्होंने वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी की, और फिर विदेश मंत्री ने गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की. उन्होंने गुजरात के केवड़िया में बोत्सवाना के विदेश मंत्री की मेजबानी की और विदेश मंत्री ने अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की भी मेजबानी की." जायसवाल ने कहा कि इस पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार इस तरह से काम करती है. उन्होंने कहा, "इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में अमेरिकी राजदूत ने मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के आगामी दौरे के बारे में कुछ और जानकारी दी है. यह सुनकर भी कोई खास हैरानी नहीं होती कि रुबियो मुंबई में भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.लेकिन जो बात काफी असाधारण है, वह उनका यह बयान है कि हमें उम्मीद है कि मंत्री डॉ. जयशंकर वहां अन्य लोगों के साथ हमारे साथ शामिल होंगे." कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर कब से भारत के विदेश मंत्री की भारत के भीतर होने वाली मुलाकातों की घोषणा करने का काम विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के बजाय किसी और को सौंप दिया गया है ? रमेश ने कहा, "भारत को अमेरिकी राजदूत से यह जानकारी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे 10 मई 2025 की शाम को खुद रुबियो से पता चला था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है. मुंबई में रुबियो के साथ विदेश मंत्री की मुलाकात के मामले पर विदेश मंत्रालय चुप क्यों है?" रणधीर जायसवाल से उनकी नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि क्या जयशंकर मुंबई की अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान रुबियो से मुलाकात करेंगे.उन्होंने कहा, "19-20 अक्टूबर 2026 को विदेश मंत्री मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे. 20 अक्टूबर को, विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत करेंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे."