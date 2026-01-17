ETV Bharat / bharat

विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट से भारत के बाहर निकलने के दावों वाली रिपोर्ट को खारिज किया

नई दिल्ली: ऐसी रिपोर्ट के बाद कि भारत ने अमेरिका के कथित दबाव के कारण ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है, इसपर विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ने भारत को एक लेटर जारी किया है जिसमें 26 अप्रैल तक प्रोजेक्ट के लिए बिना शर्त बैन से छूट दी गई है.

चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, '28 अक्टूबर, 2025 को जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें बिना शर्त प्रतिबंध में छूट पर गाइडेंस दी गई थी, जो 26 अप्रैल, 2026 तक वैध है. हम इस अरेंजमेंट पर काम करने के लिए अमेरिका साइड के साथ जुड़े हुए हैं.'

विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं. कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'चाबहार कोई आम पोर्ट नहीं है. यह भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक जरूरी, सीधा समुद्री लिंक देता है, जिससे हम पाकिस्तान को बाइपास कर सकते हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला कर सकते हैं.'

सत्ताधारी सरकार पर तंज कसते हुए सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा, 'अब यह सुनना कि अमेरिका के दबाव के पहले ही इशारे पर भारत ने चाबहार से बिना किसी औपचारिकता के पीछे हट लिया है, इस सरकार की विदेश नीति के मामले में एक नया निचला स्तर दिखाता है.'

खेड़ा ने इस बारे में केंद्र की बीजेपी सरकार से भी सवाल पूछे. उन्होंने सवाल किया, 'भारत सरकार कब तक वॉशिंगटन को हमारे राष्ट्रीय हितों पर हुक्म चलाने देगी? इसलिए सवाल चाबहार पोर्ट या रूसी तेल का नहीं है. सवाल यह है कि मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं?'

इसी तरह की बातें कहते हुए, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक्स पर लिखा, 'भारत ईरान में चाबहार पोर्ट से लगभग बाहर हो गया है. अपने रणनीतिक हितों की कीमत पर एक देश को खुश करने के लिए पीछे हट रहा है.'