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भारत ने UAE ड्रोन हमले की निंदा की, 3 भारतीयों के घायल होने के बाद जंग खत्म करने की अपील की

यूएई के तेल फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद आग लगने से तीन भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए.

India Condemns UAE Drone Attack
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 11:33 AM IST

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नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन (FOIZ) पर हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा की है. इस हमले में तीन भारतीय नागरिक घायल हो गए थे.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर युद्ध और नागरिक बुनियादी ढांचा और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने को तुरंत खत्म करने की मांग की. अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, 'फुजैराह में हुआ हमला, जिसमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए स्वीकार योग्य नहीं है. हम इन युद्ध और नागरिक बुनियादी ढांचा और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने को तुरंत खत्म करने की अपील करते हैं.'

खलीज टाइम्स ने फुजैराह के अधिकारियों के हवाले से बताया कि तेल फैक्ट्री में आग लगने से तीन भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, ऐसा बताया गया. मंत्रालय ने पश्चिम एशिया विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी की जरूरत पर भी जोर दिया.

भारत स्थिति को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी की वकालत करता रहता है, जिसका मकसद पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करना है. विदेश मंत्रालय ने आजाद और बिना रुकावट वाले नौपरिवहन और व्यापार की भी अपील की. होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट ने यूरोप और एशिया के उन देशों पर दबाव डाला है जो फारस की खाड़ी के तेल और गैस पर निर्भर हैं.

इससे कीमतें इस इलाके से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड भी लागू कर दिया और कम से कम 49 कमर्शियल जहाजों को वापस लौटने को कहा. बयान में कहा गया, 'हम अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से बिना रुकावट के नौपरिवहन और व्यापार की भी मांग करते हैं.

भारत इन मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की सभी कोशिशों का समर्थन करने के लिए तैयार है. इससे पहले यूएई में भारतीय दूतावास ने भरोसा दिलाया कि घायल भारतीय नागरिकों को सही मेडिकल केयर और वेलफेयर दिया जा रहा है. एक्स पर एक पोस्ट में यूएई में भारतीय दूतावास ने कन्फर्म किया कि फुजैरा में हुए हमलों में तीन भारतीय घायल हुए हैं. इसमें आगे कहा गया, 'हम प्रभावित भारतीय नागरिकों की सही मेडिकल केयर और वेलफेयर पक्का करने के लिए लोकल अधिकारियों के संपर्क में हैं.'

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