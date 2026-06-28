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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 : कई तीर्थयात्री नेपाल में फंसे, MEA ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटर के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

इस बारे में मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि यात्रियों को यात्रा पर जाने से पहले यह पता कर लेना चाहिए कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है. साथ ही मंत्रालय ने परामर्श में कहा, ‘‘मंत्रालय को ऐसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो निजी टूर ऑपरेटर के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, लेकिन चीन में प्रवेश के लिए आवश्यक वीजा और परमिट नहीं होने की वजह से नेपाल में फंस गए हैं.’’

शनिवार देर रात जारी यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के लिए है, जो निजी टूर ऑपरेटर के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं.

इतना ही नहीं परामर्श में कहा गया है, ‘‘नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जब तक पूरी यात्रा के लिए सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं हों, तब तक वे भारत से अपनी यात्रा शुरू नहीं करें.’’