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कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 : कई तीर्थयात्री नेपाल में फंसे, MEA ने जारी की एडवाइजरी

आवश्यक दस्तावेज के बिना यात्रा करने के बाद कई तीर्थयात्री नेपाल में फंसे हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने एडवाइजरी जारी की है.

Kailash Mansarovar
कैलाश मानसरोवर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 5:06 PM IST

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नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटर के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

इस बारे में मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि यात्रियों को यात्रा पर जाने से पहले यह पता कर लेना चाहिए कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है. साथ ही मंत्रालय ने परामर्श में कहा, ‘‘मंत्रालय को ऐसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो निजी टूर ऑपरेटर के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, लेकिन चीन में प्रवेश के लिए आवश्यक वीजा और परमिट नहीं होने की वजह से नेपाल में फंस गए हैं.’’

शनिवार देर रात जारी यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के लिए है, जो निजी टूर ऑपरेटर के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं.

इतना ही नहीं परामर्श में कहा गया है, ‘‘नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जब तक पूरी यात्रा के लिए सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं हों, तब तक वे भारत से अपनी यात्रा शुरू नहीं करें.’’

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘तीर्थयात्रियों को यह सत्यापित करने की भी सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर विधिवत रजिस्टर्ड और अधिकृत है.’’

बता दें कि अप्रैल में, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष जून से अगस्त तक दो मार्गों - उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथू ला के रास्ते होगी. भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के तहत यह यात्रा पिछले साल करीब पांच साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई थी.

इससे पूर्व यात्रा को शुरू में 2020 में कोविड महामारी की वजह से और बाद में पूर्वी लद्दाख में एलओसी के पास दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें- भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में लिपुलेख दर्रा

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