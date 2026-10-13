ETV Bharat / bharat

'एलएसी के पास स्थित गोगरा और हॉट स्प्रिंग को इंडियन मैप में किया गया शामिल', बिदका चीन

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली/बीजिंग : भारत ने दो अक्टूबर को लद्दाख में 28 रणनीतिक स्थानों और भौगोलिक विशेषता वाले क्षेत्रों को औपचारिक रूप से चिह्नित किया था. चीन ने इस पर आपत्ति प्रकट की थी. उनके विरोध पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया है.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम फिर से दोहराते हैं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. चीनी पक्ष के इनकार करने से यह स्थापित तथ्य नहीं बदल सकता. जहां तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय की उस प्रेस विज्ञप्ति की बात है जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो वह अपने आप में स्पष्ट है. इस घोषणा में बताया गया है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद 28 जगहों/विशेषताओं की पहचान 'सर्वे ऑफ इंडिया' के आधिकारिक नक्शे पर मानक नामों के साथ की गई है, और यह काम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय हितधारकों के साथ सलाह-मशविरे के बाद किया गया है. 'सर्वे ऑफ इंडिया' के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नक्शे पर इन जगहों की औपचारिक रूप से पहचान करने का मकसद यह है कि लोग इन्हें सही ढंग से पहचान सकें और आम जनता में इनके बारे में बेहतर जानकारी हो."

दरअसल, चीन ने लद्दाख में 28 रणनीतिक स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों के मानकीकृत नाम तय करने के भारत के फैसले का मंगलवार को कड़ा विरोध किया और दावा किया कि ये इलाके उसके हैं. विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘चीन ने भारत द्वारा एकतरफा और गैर-कानूनी ढंग से बनाए गए तथाकथित 'केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख' को कभी मान्यता नहीं दी है.’’ उन्होंने कहा कि चीन भारत की ओर से तथाकथित मानकीकृत नामों की घोषणा का कड़ा विरोध करता है. माओ, लद्दाख में 28 जगहों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भारत के गृह मंत्रालय की ओर से तय किए गए नामों की घोषणा के संबंध में एक सवाल का जवाब दे रही थीं. उन्होंने कहा, ‘‘यह कदम अवैध और अमान्य है. इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं हो सकता कि भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में संबंधित इलाके हमेशा से चीन के रहे हैं.’’ भारत ने दो अक्टूबर को लद्दाख में 28 रणनीतिक स्थानों और भौगोलिक विशेषता वाले क्षेत्रों को औपचारिक रूप से चिह्नित किया था. इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे प्रमुख सीमा विवाद वाले स्थान भी शामिल हैं. इन स्थानों को भारत के आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया गया है.