एमके स्टालिन की पार्टी DMK को लगा बड़ा झटका, MDMK ने 9 साल पुराना गठबंधन तोड़ा
एमडीएमके ने द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन से हटने का ऐलान किया, कहा विचारधारा बेमतलब हो गई.
Published : June 27, 2026 at 4:49 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में वाइको की पार्टी मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK) ने शनिवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के साथ अपना 9 साल पुराना गठबंधन आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया.
आज मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK) की सामान्य परिषद की बैठक में इसकी घोषणा करने वाला एक आधिकारिक प्रस्ताव पास किया गया. एमडीएमके पिछले 9 सालों से डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा रहा है.
शुक्रवार को, एमडीएमके के महासचिव वाइको ने कहा कि उन्हें लगा कि गठबंधन में उनकी पार्टी के साथ गलत बर्ताव किया गया. शनिवार को पास हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि एमडीएमके ने सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस में "सिद्धांतों के आधार पर हिस्सा लिया, जिसका मकसद तमिलनाडु में सांप्रदायिक राजनीतिक ताकतों को पैर जमाने से रोकना और द्रविड़ आंदोलन के बुनियादी विचारों को कमजोर करने की कोशिश करने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना था."
इसमें आगे कहा गया है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान, "भले ही गठबंधन के अंदर एमडीएमके की खास पहचान और तमिलनाडु के लोगों के लिए उसके 32 साल के सक्रियता के इतिहास को कमजोर करने की कोशिश की गई, हम अपने फैसले पर अड़े रहे और चुनाव लड़ा."
प्रस्ताव में कहा गया कि वाइको ने चुनाव नतीजे से तीन दिन पहले 1 मई को मीडिया में पक्के तौर पर भविष्यवाणी की थी कि तमिलनाडु के लोगों ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को भारी समर्थन दिया है.
प्रस्ताव में आगे कहा गया, "यह जानकर हर कोई हैरान रह गया कि चुनाव नतीजों के बाद पर्दे के पीछे हुई राजनीतिक डील लोगों के दिए गए आदेश (मैंडेट) के खिलाफ थी."
प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यह "एक खुला राज है कि अन्नाद्रमुक, जिसने सिर्फ 47 सीटें जीती थीं, को हिंदुत्व सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके सत्ता में लाने का इंतजाम किया जा रहा था."
इसमें कहा गया, "इसलिए, सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस और उसकी विचारधारा के बारे में घोषणाओं को कुछ खास स्वार्थों ने बेमतलब कर दिया. इस कड़ी में, पार्टी के पदाधिकारियों और कैडर ने यह राय दी है कि एमडीएमके को अब डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में नहीं रहना चाहिए."
प्रस्ताव में आगे कहा गया, "इसलिए, पार्टी जनरल काउंसिल ने डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से हटने का फैसला किया है. यह जनरल काउंसिल यह भी तय करती है कि चुनाव पास आने पर पार्टी गठबंधन के बारे में सही फैसले लेगी."
4 मई 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम में, एक्टर से राजनेता बने विजय की नेतृत्व वाली तमलिगा वेत्री कझगम ने ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया, 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी. इस विधानसभा चुनाव में 85.1 फीसदी वोटिंग हुई.
डीएमके को 59 सीटें मिलीं, उसके बाद अन्नाद्रमुक को 47 सीटें मिलीं. सीटें जीतने वाली दूसरी पार्टियों में कांग्रेस को 5 सीटें, पट्टाली मक्कल काची को 4 सीटें मिलीं.
वहीं सीपीआई को 2 सीटें मिलीं तो सीपीआई(एम) को 2, आईयूएमएल को 2 सीटें, वीसीके को 2 सीटें, डीएमडीके को 1 सीट, एएमएमके को 1 और भाजपा को एक सीट मिलीं. इस रिजल्ट ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में दो मुख्य द्रविड़ियन पार्टियों के लगभग छह दशकों के दबदबे का अंत कर दिया.
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