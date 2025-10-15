ETV Bharat / bharat

मार्गदर्शी चिट फंड की 126वीं शाखा का एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण ने किया उद्घाटन

चेरुकुरी शैलजा किरण ने मंगलागिरी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 126वीं शाखा का उद्घाटन किया ( ETV Bharat )

अमरावती: मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी शैलजा किरण ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगलागिरी में 126वीं ब्रांच का औपचारिक उद्घाटन किया. इस अवसर पर रामोजी राव के पौत्र सुजय, मार्गदर्शी चिट फंड के उपाध्यक्ष पी राजाजी, हेड ऑफ डेवलपमेंट बालकृष्ण, जनरल मैनेजर ए बालकृष्ण, जनरल मैनेजर डेवलपमेंट रवींद्रनाथ, मंगलागिरी शाखा मैनेजर केके हरिबाबू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. उल्लेखनीय है कि 1962 में रामोजी राव द्वारा शुरू की गई कंपनी चार राज्यों में 125 शाखाओं के साथ काम कर रही है. इस मौके पर शैलजा किरण ने कहा कि वह लक्ष्मीनरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से मंगलागिरी में 126वीं ब्रांच सेटअप करके खुश हैं.हमारा स्टाफ अपने ग्राहकों को बेस्ट सर्विस प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. चेरुकुरी शैलजा किरण ने मंगलागिरी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 126वीं शाखा का उद्घाटन किया (ETV Bharat) सदस्यों को भुगतान

शैलजा किरण ने कहा कि मार्गदर्शी चिटफंड में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य हैं.वे एक्सप्रेस भुगतान करने के लिए लगातार टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. चिट फंड किसी भी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय और स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो.