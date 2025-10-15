ETV Bharat / bharat

मार्गदर्शी चिट फंड की 126वीं शाखा का एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण ने किया उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी शैलजा किरण ने गुंटूर जिले के मंगलागिरी में 126वीं ब्रांच का उद्घाटन किया.

MD Sailaja Kiron inaugurates Margadarsi Chit Funds' 126th branch in Mangalagiri
चेरुकुरी शैलजा किरण ने मंगलागिरी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 126वीं शाखा का उद्घाटन किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 7:58 PM IST

अमरावती: मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी शैलजा किरण ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगलागिरी में 126वीं ब्रांच का औपचारिक उद्घाटन किया. इस अवसर पर रामोजी राव के पौत्र सुजय, मार्गदर्शी चिट फंड के उपाध्यक्ष पी राजाजी, हेड ऑफ डेवलपमेंट बालकृष्ण, जनरल मैनेजर ए बालकृष्ण, जनरल मैनेजर डेवलपमेंट रवींद्रनाथ, मंगलागिरी शाखा मैनेजर केके हरिबाबू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि 1962 में रामोजी राव द्वारा शुरू की गई कंपनी चार राज्यों में 125 शाखाओं के साथ काम कर रही है. इस मौके पर शैलजा किरण ने कहा कि वह लक्ष्मीनरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से मंगलागिरी में 126वीं ब्रांच सेटअप करके खुश हैं.हमारा स्टाफ अपने ग्राहकों को बेस्ट सर्विस प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है.

चेरुकुरी शैलजा किरण ने मंगलागिरी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 126वीं शाखा का उद्घाटन किया (ETV Bharat)

सदस्यों को भुगतान
शैलजा किरण ने कहा कि मार्गदर्शी चिटफंड में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य हैं.वे एक्सप्रेस भुगतान करने के लिए लगातार टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. चिट फंड किसी भी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय और स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो.

उन्होंने आगे कहा कि मार्गदर्शी चिटफंड से मध्यम वर्ग का विकास हुआ है. मार्गदर्शी चिट फंड उन लोगों को प्रोत्साहित करेगा जो अपनी कमाई में से कुछ बचाने और अपने जीवन को टिकाऊ बनाने के लिए दूरदर्शी सोच रखते हैं.

'कई लोगों के जीवन में खुशियां भरी'
कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि 63 साल से 'मार्गदर्शी' ने बिना किसी कलंक के कई लोगों के जीवन में खुशियां भरी हैं. यह न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, विवाह और संपत्ति की खरीद के माध्यम से भी उनके जीवन में एक मार्गदर्शक भागीदार रही हैं. मार्गदर्शी एक सच्चा मित्र है, जिसने जरूरत के समय मदद की है.

शैलजा किरण ने कहा कि चिट फंड उन लोगों के भविष्य, स्थिरता और सुरक्षा के लिए मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के समय बचत की योजना बनाई.

मंत्री नारा लोकेश ने दी शुभकामनाएं
राज्य के शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने मंगलागिरी में मार्गदर्शी चिट फंड के उद्घाटन पर बधाई दी. उनकी ओर से मंगलागिरी तेलुगु देशम पार्टी की महिला नेताओं ने शैलजा किरण को हथकरघा रेशम साड़ी भेंट की. इस के लिए मार्गदर्शी एमडी ने मंत्री नारा लोकेश को धन्यवाद दिया.

यह भी पढ़ें- 'प्रतिबद्धता का पर्याय है मार्गदर्शी चिट फंड', मलकाजगिरी में 125वीं शाखा के उद्घाटन पर बोलीं एमडी शैलजा किरण

