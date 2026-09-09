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दिल्ली में PG से लेकर अवैध निर्माण तक... MCD का ताबड़तोड़ एक्शन, जानें कहां-कहां हुई कार्रवाई

एमसीडी द्वारा जारी आधिकारिक दैनिक रिपोर्ट 9 सितंबर के अनुसार, यह कार्रवाई किसी एक दिन का छिटपुट कदम नहीं है, बल्कि एक सुविचारित और निरंतर प्रशासनिक अभियान का हिस्सा है. आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जून से लेकर 9 सितंबर के बीच एमसीडी ने शहर भर में कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 1,053 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस समयावधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 491 संपत्तियों को सील किया गया है. इसके अलावा, लापरवाह और अवैध निर्माण करने वालों पर नकेल कसते हुए 2,316 कारण बताओ नोटिस और 757 डिमोशन नोटिस भी जारी किए गए हैं, जो विभाग की सख्ती को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण, संपत्तियों के अवैध दुरुपयोग और संरचनात्मक रूप से खतरनाक (खस्ताहाल) इमारतों के खिलाफ नगर निगम ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में 9 सितंबर को एमसीडी ने दिल्ली के सभी 12 जोनों में एक साथ एक व्यापक और सघन तोड़फोड़ (डिमोशन) अभियान चलाया. इस बड़े प्रशासनिक अभियान के तहत पूरे शहर में नियमों की अनदेखी कर बनाई गई अवैध इमारतों और कमर्शियल गतिविधियों पर बुलडोजर गरजा.

सीलिंग और कमर्शियल दुरुपयोग पर प्रहार

केवल अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों के अवैध इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन पर भी गाज गिरी है. सिविल लाइन्स जोन में दुरुपयोग के मामलों में वर्धमान मॉल सहित कुल 04 संपत्तियों को सील किया गया. इसके साथ ही संत नगर ए-1 ब्लॉक एक्सटेंशन में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भी बड़ी तोड़फोड़ कार्रवाई की गई.

अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन (ETV Bharat)

पीजी इमारतों का सर्वे और सुरक्षा मानक

अवैध निर्माण के साथ-साथ दिल्ली में छात्रों और कामकाजी लोगों के रहने के लिए बने पीजी आवासों की सुरक्षा को लेकर भी अभियान के तहत कुल 1,252 पीजी बिल्डिंग्स का विस्तृत सर्वे किया गया है. सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार 39 इमारतों में मामूली मरम्मत (माइनर रिपेयर) की आवश्यकता पाई गई है. 9 इमारतों को तत्काल बड़े सुधार यानी मेजर रिपेयर की जरूरत है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि सर्वे के दौरान 03 इमारतें अत्यंत खतरनाक पाई गईं, जिनमें से 01 खतरनाक इमारत को तत्काल प्रभाव से गिरा दिया गया है.

MCD पूर्वी जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह कैंथुरा (ETV Bharat)

मंगलवार को 17 संपत्तियों पर कार्रवाई

MCD ने बताया कि मंगलवार को प्रवर्तन अभियान चलाया गया था. इस दौरान मास्टर प्लान दिल्ली और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के मामले में 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, जबकि 5 अन्य संपत्तियों को सील किया गया था. MCD पूर्वी जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह कैंथुरा ने साफ किया है कि अनधिकृत निर्माण, संपत्तियों के दुरुपयोग और खतरनाक ढांचों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा.

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