दिल्ली में आधी रात में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन, विरोध में पुलिस पर पथराव, इलाके में तनाव

कुछ बदमाशों ने पथराव करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, जिस पर हल्का बल के प्रयोग के माध्यम से तुरंत नियंत्रण पा लिया गया.

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 7, 2026 at 7:30 AM IST

Updated : January 7, 2026 at 7:37 AM IST

नई दिल्ली: रामलीला मैदान के समीप तुर्कमान गेट इलाके में आज तड़के दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया. दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद की गई इस कार्रवाई में 17 बुलडोजरों और भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया.

बता दें कि आमतौर पर ऐसी कार्रवाई सुबह 8 बजे के बाद शुरू होती हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों और संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने इसे तड़के 1:30 बजे ही शुरू कर दिया. अभियान का मुख्य लक्ष्य फैज-ए-इलाही मस्जिद के समीप और रामलीला मैदान की भूमि पर अवैध रूप से बने एक सामुदायिक भवन (बारात घर), डिस्पेंसरी और कुछ व्यावसायिक ढांचों को गिराना था.

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

पुलिस पर पथराव, स्थिति तनावपूर्ण

जैसे ही बुलडोजरों ने अवैध ढांचों को गिराना शुरू किया, स्थानीय निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया. स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस और निगम कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया. इस झड़प में 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.

मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल

रामलीला मैदान के फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली के 9 जिले के डीसीपी रैंक के अफसरों को लगाया गया था. 15 से ज्यादा जेसीबी मशीनों को डेमोलेशन में लगाया गया था. 70 से ज्यादा डंपरों को मलबा हटाने में लगया गया. इस दौरान करीब 150 से ज्यादा एमसीडी कर्मचारी तैनात रहे. तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग के खिलाफ़ लोग नारेबाजी कर रहे थे और बैरकिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने हल्का पुलिसबल का उपयोग कर उपद्रव कर रहे लोगो को दूर किया.

कोर्ट का आदेश और सर्वे
यह कार्रवाई एक संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें पाया गया था कि पीडब्ल्यूडी की लगभग 2,512 वर्ग फुट और नगर निगम की 36,248 वर्ग फुट भूमि पर अवैध कब्जा है. न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक या कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग निजी बैंकॉक हॉल या क्लिनिक जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता. इस कार्रवाई के कारण मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड और दिल्ली गेट की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग की सलाह दी है.
एमसीडी अधिकारियों के अनुसार "यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून सम्मत और न्यायालय के आदेशानुसार है. सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता है." बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले और गैस बुलेट छोड़े गए. इससे पूरे इलाके में धमाके जैसी आवाजें सुनाई दीं. स्थिति को काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची और पत्थरबाजी कर रहे लोगों को हटाया गया. दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी करती रही. वर्तमान में इलाके में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.




Last Updated : January 7, 2026 at 7:37 AM IST

