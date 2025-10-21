ETV Bharat / bharat

कजाकिस्तान से एयर एंबुलेंस के जरिए जयपुर लाया गया MBBS छात्र राहुल , SMS अस्पताल में भर्ती

जयपुर पहुंचने के बाद राहुल को तुरंत SMS हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया. उनके इलाज के लिए न्यूरोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग के चार वरिष्ठ डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की गई है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

जयपुर : दिवाली का पर्व जयपुर के शाहपुरा निवासी घोसल्या परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया. कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे MBBS छात्र राहुल घोसल्या को वहां से एयर एंबुलेंस के जरिए जयपुर लाया गया है. राहुल पिछले 15 दिनों से ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं. सोमवार सुबह एयर एंबुलेंस कजाकिस्तान के कारागंडा एयरपोर्ट से रवाना हुई और सीधे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची. इसके बाद राहुल को SMS अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां चार डॉक्टरों की विशेष टीम उनके इलाज में जुटी है.

7 बहनों का सबसे छोटा भाई राहुल, 15 दिन से वेंटिलेटर पर थे : जयपुर के नयाबास इलाके में रहने वाले राहुल 7 बहनों के बीच सबसे छोटे हैं. कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई के दौरान अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद से वे वेंटिलेटर पर हैं. परिवार ने भारत सरकार और कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई थी. परिवार के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार राहुल को एयर एंबुलेंस के ज़रिए भारत लाने की अनुमति मिली.

कजाकिस्तान के राजदूत की पहल से खुला एयरपोर्ट : राहुल को लाने में शुरू में बड़ी समस्या आई क्योंकि कजाकिस्तान का करगंदा एयरपोर्ट सोमवार को मेंटिनेंस के कारण बंद रहता है. लेकिन भारत के राजदूत वाई. के. सेलास थंगल ने विशेष पहल करते हुए कजाकिस्तान सरकार से बात की और एयर एंबुलेंस के लिए स्पेशल परमिशन ली. रविवार को भी राजदूत ने अधिकारियों के साथ बातचीत कर एयरपोर्ट खुलवाया और स्वयं 250 किलोमीटर दूर जाकर राहुल को एयर एंबुलेंस में रवाना किया. राजदूत थंगल के साथ अधिकारी होतीलाल, RANA, जयपुर फुट USA और वृहद न्यूयॉर्क सीनियर्स संगठन ने भी इस प्रयास में अहम भूमिका निभाई. इन सभी के प्रयास से राहुल की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी.

राहुल की वापसी चमत्कार”-उपेन यादव : शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी रहे उपेन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाई राहुल घोसल्या को कजाकिस्तान से लाकर SMS हॉस्पिटल में ICU में एडमिट करवा दिया गया है. आप सभी प्रार्थना करें कि भाई राहुल जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच लौटे. प्रभु श्रीराम भी दीपावली के दिन लंका से लौटे थे और भाई राहुल भी विदेश से आज भारत लौटा है. भगवान श्रीराम उन्हें जल्द स्वस्थ करें. दिवाली के दिन राहुल की वापसी ने न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को राहत और खुशी से भर दिया है. अब सभी की दुआएं हैं कि यह युवा छात्र जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे.