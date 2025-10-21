ETV Bharat / bharat

कजाकिस्तान से एयर एंबुलेंस के जरिए जयपुर लाया गया MBBS छात्र राहुल , SMS अस्पताल में भर्ती

कजाकिस्तान में इलाज को लेकर विवाद के बाद एमबीबीएस छात्र राहुल घोसल्या जयपुर शिफ्ट किए गए हैं.

राहुल को जयपुर SMS अस्पताल लाया गया
राहुल को जयपुर SMS अस्पताल लाया गया (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 8:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : दिवाली का पर्व जयपुर के शाहपुरा निवासी घोसल्या परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया. कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे MBBS छात्र राहुल घोसल्या को वहां से एयर एंबुलेंस के जरिए जयपुर लाया गया है. राहुल पिछले 15 दिनों से ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं. सोमवार सुबह एयर एंबुलेंस कजाकिस्तान के कारागंडा एयरपोर्ट से रवाना हुई और सीधे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची. इसके बाद राहुल को SMS अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां चार डॉक्टरों की विशेष टीम उनके इलाज में जुटी है.

जयपुर पहुंचने के बाद राहुल को तुरंत SMS हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया. उनके इलाज के लिए न्यूरोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग के चार वरिष्ठ डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की गई है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

इसे भी पढ़ें: बढ़े प्रोस्टेट का अब बिना सर्जरी इलाज, ऐसा करने वाला SMS सरकारी क्षेत्र का पहला अस्पताल

7 बहनों का सबसे छोटा भाई राहुल, 15 दिन से वेंटिलेटर पर थे : जयपुर के नयाबास इलाके में रहने वाले राहुल 7 बहनों के बीच सबसे छोटे हैं. कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई के दौरान अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद से वे वेंटिलेटर पर हैं. परिवार ने भारत सरकार और कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई थी. परिवार के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार राहुल को एयर एंबुलेंस के ज़रिए भारत लाने की अनुमति मिली.

कजाकिस्तान के राजदूत की पहल से खुला एयरपोर्ट : राहुल को लाने में शुरू में बड़ी समस्या आई क्योंकि कजाकिस्तान का करगंदा एयरपोर्ट सोमवार को मेंटिनेंस के कारण बंद रहता है. लेकिन भारत के राजदूत वाई. के. सेलास थंगल ने विशेष पहल करते हुए कजाकिस्तान सरकार से बात की और एयर एंबुलेंस के लिए स्पेशल परमिशन ली. रविवार को भी राजदूत ने अधिकारियों के साथ बातचीत कर एयरपोर्ट खुलवाया और स्वयं 250 किलोमीटर दूर जाकर राहुल को एयर एंबुलेंस में रवाना किया. राजदूत थंगल के साथ अधिकारी होतीलाल, RANA, जयपुर फुट USA और वृहद न्यूयॉर्क सीनियर्स संगठन ने भी इस प्रयास में अहम भूमिका निभाई. इन सभी के प्रयास से राहुल की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी.

इसे भी पढ़ें: SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के पेट से निकाले घड़ी, कील और लोहे के नट-बोल्ट

राहुल की वापसी चमत्कार”-उपेन यादव : शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी रहे उपेन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाई राहुल घोसल्या को कजाकिस्तान से लाकर SMS हॉस्पिटल में ICU में एडमिट करवा दिया गया है. आप सभी प्रार्थना करें कि भाई राहुल जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच लौटे. प्रभु श्रीराम भी दीपावली के दिन लंका से लौटे थे और भाई राहुल भी विदेश से आज भारत लौटा है. भगवान श्रीराम उन्हें जल्द स्वस्थ करें. दिवाली के दिन राहुल की वापसी ने न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को राहत और खुशी से भर दिया है. अब सभी की दुआएं हैं कि यह युवा छात्र जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे.

TAGGED:

SMS HOSPITAL
AIR AMBULANCE
BRAIN HEMORRHAGE
TREATMENT IN KAZAKHSTAN
MBBS STUDENT RAHUL GHOSALYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों ने बनाई दूरी, नहीं उतारे प्रत्याशी

माता गज लक्ष्मी का मंदिर, दिवाली पर होती है विशेष आरती, जानिए 300 साल पुराना इतिहास

दिवाली पर क्रोकोडाइल का आतंक, शिकार की तलाश में कॉलोनियों में पहुंचे 4 मगरमच्छ

जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने मनाई जोश और जज्बे से दीपावली, कहा-बॉर्डर ही घर है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.