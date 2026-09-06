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J&K MBBS Interns Strike: सांसद मेहदी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, इंटर्न की मांग का समर्थन किया

श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए MBBS प्रशिक्षुओं का समर्थन किया है.

MBBS Interns in Jammu-Kashmir Warned to End Strike on Stipend Says NC MP Ruhullah Mehdi
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी (File Photo/ ETV Bharat)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 6, 2026 at 7:25 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में स्टाइपेंड (वजीफा) बढ़ाने की मांग को लेकर MBBS प्रशिक्षुओं की चल रही हड़ताल के बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने रविवार को कहा कि मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल प्रशिक्षुओं को हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की चेतावनी दे रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर में सैकड़ों मेडिकल इंटर्न महीने का स्टाइपेंड 12,300 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग को लेकर एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल से जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है.

हड़ताल कर रहे मेडिकल प्रशिक्षुओं ने कहा कि वे तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, जब तक स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्री सकीना इटू उन्हें स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के बारे में लिखकर बयान नहीं देती हैं.

श्रीनगर के सांसद मेहदी ने मंत्री इटू और जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल को दो पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल ने प्रशिक्षुओं को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि अगर वे ड्यूटी पर वापस नहीं आए तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे.

उन्होंने इटू को लिखे पत्र में कहा, "पिछले कुछ दिनों में कुछ बदला है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह क्या है. एक हफ्ते तक यह खुलेआम झगड़ा चलता रहा. प्रशिक्षुओं ने अपना मुद्दा बताया, आपने माना कि यह असली है, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने तारीख दी. यह सरकार के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है. यह उसके तरीके में बदलाव है."

उन्होंने मंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा कि किसके कहने पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ये चेतावनी दी गई हैं. उन्होंने कहा, "एक सरकार जो सबके सामने एक मांग को असली कहती है, और निजी तौर पर अपने संस्थानों के प्रमुखों को ऐसी मांग करने वालों पर दबाव डालने के लिए लगा देती है, वह दोहरा रवैया अपना रही है. इस पर ध्यान दिया जाएगा, और इसका खर्च स्टाइपेंड से भी ज्यादा होगा."

सांसद रूहुल्लाह ने कहा कि विरोध कर रहे मेडिकल इंटर्न युवा लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने के लिए नौ साल दिए हैं और जो रात भर हमारे कैजुअल्टी वार्ड (आपातकालीन कक्ष) में काम करते हैं.

उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, और सफेद कोट पहनने से वे इसे खो नहीं देते. इन कॉलेजों के गलियारों में उनसे जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह बंद होना चाहिए, और आप ही हैं जो इसे रोक सकती हैं."

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसके लिए मान गए हैं, और 2023 में एक समिति ने भी मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि लिखित रूप में कभी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया, जिसमें राशि का जिक्र हो, इसके लागू होने की तिथि हो, और यह साफ लिखा हो कि इन कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन करने की वजह से किसी भी इंटर्न के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि इस विवाद का खात्मा स्टाइपेंड में बदलाव के साथ ही होगा, क्योंकि फैसला लेने वाले सभी अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि इसे बदला जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- J&K में इंटर्न डॉक्टरों के गंभीर आरोप, बोले- प्रोफेसर दे रहे हैं हड़ताल खत्म करने की धमकी

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