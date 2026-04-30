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ओडिशा में एक विधायक पर विश्वासघात का आरोप, महिला ने न्याय की गुहार लगाई

महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि विधायक ने उससे 30 लाख रुपये ले लिए और अब उससे रिश्ता तोड़ लिया है.

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मयूरभंज जिले में तिरिंग थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 3:14 PM IST

4 Min Read
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रायरंगपुर (मयूरभंज): ओडिशा में एक महिला ने रायरंगपुर से विधायक जालेन नाइक पर कथित तौर पर विश्वासघात का आरोप लगाया है. उन पर 32 साल तक एक महिला का मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप है.

ठगी का शिकार होने के बाद महिला तिरिंग थाने पहुंची है. बीजद की फैक्ट फाइंडिंग टीम (तथ्य खोजी दल) ने महिला से मुलाकात की और रायरंगपुर एसडीपीओ बीरेंद्र कुमार सहाबी को एक मांग पत्र सौंपा.

उन्होंने बुधवार को महिला को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है. विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका हैं. उन्होंने कहा कि विधायक से उनका 32 साल पुराना रिश्ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक आर्थिक मदद ले रहे हैं और उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं. महिला का आरोप है कि उसने शादी का वादा कर उसे धोखा दिया है.

"मेरा रायरंगपुर विधायक जालेन नाइक के साथ 32 साल से अधिक समय से रिश्ता था. विधायक जालेन नाइक पहले दो बार जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने विधायक चुनाव के दौरान काफी आर्थिक मदद भी ली थी...विधायक को वेतन के पैसे से एक कार और एक बाइक भी खरीद कर दी थी."... शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने कहा

महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि विधायक ने उससे 30 लाख रुपये ले लिए और अब उससे रिश्ता तोड़ लिया है. हालांकि, किसी कारण से उनके बीच कड़वाहट पैदा हो गई. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मयूरभंज जिले के तिरिंग थाना अंतर्गत रतनसाही बाजार में एक घटना घटी.

खबर के मुताबिक, विधायक एक दुकान के सामने बैठे थे तभी महिला वहां पहुंची और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. हालांकि, विधायक तुरंत मौके से भाग गए. इसके बाद उसने गुस्से में आकर विधायक की गाड़ी के शीशे पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया. बाद में महिला ने अपनी सुरक्षा और अधिकार पाने की उम्मीद में तिरिंग थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी. हालांकि, तिरिंग थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया और स्टेशन डायरी दाखिल कर दी गई.

धमकी देने का आरोप
महिला ने बताया कि उसे कई अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है. महिला ने कहा कि विधायक के कुछ लोग उसे डरा-धमका रहे थे और विधायक से घटना पर चर्चा करने के लिए झारखंड के हाता और रायरंगपुर बुला रहे थे.

"अभी तक घटना के बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. लेकिन हम घटना पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.' जांच जारी है. यदि लिखित या मौखिक रूप में कोई शिकायत मिलेगी तो हम जांच कर कार्रवाई करेंगे." इस संबंध में रायरंगपुर के एसडीपीओ बीरेंद्र सेनापति ने कहा

बीजेडी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने की महिला से मुलाकात
बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक के निर्देश पर बीजद जिला अध्यक्ष डॉ. देबाशीष मरांडी के नेतृत्व में जिला कार्यकारी अध्यक्ष रायसेन मुर्मू, ऊर्जा विभाग के पूर्व सलाहकार धलमन बाला, उपाध्यक्ष स्वरूप बेहरा, जिला परिषद सदस्य परेश मुंडा, महिला आंदोलन नेता तनुजा महामन और रायरंगपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष ममिता चौधरी ने महिला कार्यकर्ताओं और अन्य महिला नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने संबंधित महिलाओं से घटना पर चर्चा की. टीम ने कहा कि घटना की रिपोर्ट जिला बीजू जनता दल फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी.

दूसरी ओर, रायरंगपुर के एसडीपीओ बीरेंद्र सेनापति ने भी उनके घर जाकर जांच की. उधर, घटना को लेकर रायरंगपुर विधायक जालेन नायक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. दूसरी ओर, बीजद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने चेतावनी दी है कि जब तक महिला को उचित न्याय नहीं दिया जाता और रायरंगपुर विधायक जालेन नाइक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वह अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.

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