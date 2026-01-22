ETV Bharat / bharat

मुंबई की मेयर सामान्य वर्ग से महिला होगी, महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए आरक्षण का ड्रा

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई समेत सभी 29 निगमों में महापौर की नियुक्ति के लिए लॉटरी निकाली गई. मंत्रालय में निकाली गई इस लॉटरी में सामान्य महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई. मुंबई की महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी.

29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को हुई थी. इसके बाद आज नगर निगमों में मेयर पदों के लिए रिजर्वेशन ड्रॉ की घोषणा की गई. सभी नगर निगमों के लिए मेयर पदों के लिए रिजर्वेशन ड्रॉ निकाला गया.

शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल की मौजूदगी में रिजर्वेशन ड्रॉ की घोषणा की गई. मेयर पदों के लिए ड्रॉ में बीजेपी महासचिव राजेश शिरवाडकर, मुंबई नगर निगम की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और यूबीटी से विधायक मनोज जमसुतकर और एनसीपी से आनंद परांजपे मौजूद थे. खास बात यह है कि इस ड्रॉ में यह पता चला कि मुंबई और पुणे नगर निगमों के मेयर पद ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं.

मुंबई समेत 29 नगर निगमों के लिए रिजर्वेशन ड्रॉ मंत्रालय में हुआ. ड्रॉ प्रोसेस मिनिस्ट्री में शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में हुआ. अलग-अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन निकाला गया. सबका ध्यान इस बात पर था कि मुंबई मेयर का पद किस कैटेगरी को मिलेगा.

आखिर में रिजर्वेशन ड्रॉ में यह साफ हो गया कि मुंबई मेयर का पद ओपन कैटेगरी (महिला) को मिलेगा. इससे बीजेपी के लिए अपना मेयर बनाने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, उद्धव ठाकरे की यूबीटी ने इस रिजर्वेशन ड्रॉ प्रोसेस पर एतराज जताया है. ठाकरे की यूबीटी को उम्मीद थी कि मुंबई का मेयर पद ओबीसी कैटेगरी के किसी व्यक्ति को मिलेगा.

50 फीसदी महिला रिजर्वेशन नियम लागू होने से राज्य की 15 नगर निगमों में महिलाएं मेयर पद पर होंगी. 14 जगहों पर जनरल कैटेगरी को मौका मिलेगा. महिलाओं के लिए 50 फीसदी रिजर्वेशन के हिसाब से 4 नगर निगमों में ओबीसी महिलाओं और 9 नगर निगमों में ओपन कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू है.

महाराष्ट्र में 29 मेयर पदों के लिए आरक्षण

अनुसूचित जनजाति - 1

अनुसूचित जाति - 3

पिछड़ा वर्ग (OBC) - 8

जनरल - 17

नगर निगमों की लिस्ट:

1) मुंबई - ओपन कैटेगरी, महिला

2) धुले - ओपन कैटेगरी, महिला

3) नासिक - ओपन कैटेगरी, महिला

4) भिवंडी–निज़ामपुर - ओपन कैटेगरी

5) परभणी - ओपन कैटेगरी

6) कल्याण–डोंबिवली - ST

7) पुणे - ओपन कैटेगरी, महिला

8) चंद्रपुर - OBC महिला

9) कोल्हापुर - OBC