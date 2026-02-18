मायावती ने कहा - सुरक्षा कारणों से मुझे एलॉट हुआ टाइप 8 बंगला, विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, गलतफहमी में न रहें
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी.
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी. सुरक्षा कारणों से टाइप 8 बंगला आवंटित हुआ था. मैंने टाइप 8 बांग्ला स्वीकार किया है. सुरक्षा कारणों से मुझे बांग्ला मिला है. बसपा मुखिया ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह बात कही.
उन्होंने कहा कि आप बंगले को लेकर किस्म-किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में यह बात सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते उन्हीं की मुखिया के इशारे पर ही दो जून 1995 की लखनऊ स्थित गेस्ट हाउस कण्ड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन तीन जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार की तरफ से दी गई थी.
मायावती ने कहा कि सुरक्षा खतरा कम होने के बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ-साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिया गया था अब मुझे फिर मिला है जिसे हमने स्वीकारा है. विपक्षी दल घृणित राजनीति बिल्कुल भी न करें.
मायावती ने फिर दोहराया अकेले ही लड़ेंगे चुनाव
इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर एलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी.
उन्होंने यह भी दावा किया कि अकेले चुनाव लड़कर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे. बता दें कि पिछले काफी समय से बसपा सुप्रीमो मायावती हर मंच पर यह कह रही हैं कि चुनाव अकेले ही लड़ना है. हर बार मीटिंग के दौरान भी यह दोहराती भी हैं.
मायावती ने कहा कि व्यापक देशहित व जनहित की कड़वी हकीकत के बारे में देश व दुनिया को जागृत करके लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने के बजाय इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाएं हो रही हैं. अब मीडिया में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी. यह विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला यह फेक न्यूज़ है. यह बिल्कुल गलत है. झूठ हवा हवाई खबर है. ऐसे में नेताओं के साथ-साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भरके अपना मजाक खुद उड़ने से जरूर बचाना चाहिए.
इसके बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार घोषणा की जा चुकी हैं. 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित रैली में सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी. किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरफ ध्यान न दें. वे मदमस्त हाथी की तरह अपनी चाल चलते रहें और 2027 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनाएं.
