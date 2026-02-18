ETV Bharat / bharat

मायावती ने कहा - सुरक्षा कारणों से मुझे एलॉट हुआ टाइप 8 बंगला, विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, गलतफहमी में न रहें

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती. ( ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी. सुरक्षा कारणों से टाइप 8 बंगला आवंटित हुआ था. मैंने टाइप 8 बांग्ला स्वीकार किया है. सुरक्षा कारणों से मुझे बांग्ला मिला है. बसपा मुखिया ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि आप बंगले को लेकर किस्म-किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में यह बात सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते उन्हीं की मुखिया के इशारे पर ही दो जून 1995 की लखनऊ स्थित गेस्ट हाउस कण्ड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन तीन जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार की तरफ से दी गई थी. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती. (ETV Bharat) मायावती ने कहा कि सुरक्षा खतरा कम होने के बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ-साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिया गया था अब मुझे फिर मिला है जिसे हमने स्वीकारा है. विपक्षी दल घृणित राजनीति बिल्कुल भी न करें. मायावती ने फिर दोहराया अकेले ही लड़ेंगे चुनाव