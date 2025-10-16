ETV Bharat / bharat

BSP ने जारी की 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानिए किसे कहां से मिला टिकट?

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बीएसपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है. पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इससे पहले मंगलवार को बसपा ने पहली सूची में 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी.

BSP ने जारी की 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट : बीएसपी की तरफ से जारी सूची में सुपौल से सुशील कुमार, सिकटी से भोला प्रसाद, ठाकुरगंज से कर्णलाल गणेश, अमौर से लक्ष्मी कुमारी, बायसी से रविन्द्र कुमार सिंह, कसबा से सनोज कुमार चौहान, बनमनखी से सुबोध पासवान, रूपौली से जयनेन्द्र कुमार, पूर्णिया से राजीव कुमार राय बब्ली, कदवा से विद्यानंद मंडल, सोनवर्षा से किरण देवी, मधेपुरा से ललन कुमार, सहरसा से अजब लाल मेहता, सिमरी बख्तियारपुर से सुनीता देवी, महिषि से प्रियंका आनंद के नाम प्रमुख है.

48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट (ETV Bharat)

किसे कहां से मिला टिकट? : वहीं बसपा ने कुढ़नी से विजयेश कुमार, कांटी से विवेक कुमार पटेल उर्फ टाईगर, बैकुंठपुर से प्रदीप कुमार, पारू से विजय कुमार, साहेबगंज से विन्दा महतो, जीरादेई से मदन प्रसाद गौड़, बड़हरिया से विजय कुमार यादव, बनियापुर से व्यास मांझी, तरैया से ब्रज बिहारी सिंह, अमनौर से पूजा कुमारी, परसा से शमीम अंसारी, वैशाली से निशा राय, महनार से ओम प्रभा कुमारी, उजियारपुर से बुलबुल कुमार सहनी, सरायरंजन से नवीन कुमार वर्मा, मोहिउद्दीननगर से अमरेन्द्र कुमार यादव, विभूतिपुर से अवधेश कुमार, बेलदौर विद्या नंद यादव, परबत्ता से रॉबिन स्मिथ और सुल्तानगंज से मो. मतिउर रहमान शामिल है.

BSP की दूसरी लिस्ट में इन्हें मिला टिकट : बीएसपी ने धौरैया से अरूण कुमार दास, तारापुर से कैलाश दास, मुंगेर से रणवीर सहनी, जमालपुर से कपिलदेव दास, बरबीघा से मुरारी कुमार, बिहारशरीफ से बलराम दास, इस्लामपुर से विपिन मिस्त्री, नालंदा से प्रियदर्शी अशोक, बख्तियारपुर से दीपक भाई पटेल, दीघा से प्रभाकर कुमार सिंह, कुम्हार से डॉ उमाकांत पाठक, कुर्था से रेणु रंजन और औरंगाबाद से शक्ति कुमार मिश्रा के नाम शामिल है.