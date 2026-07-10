शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर करेंगी सरेंडर, बोलीं- 'मौत आए तो अपनी मिट्टी पर आए'
शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने को लेकर 'हत्या की आशंका' जताई है. उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेताओं के साथ कोर्ट में सरेंडर करेंगी.
Published : July 10, 2026 at 3:40 PM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौट सकती हैं. शेख हसीना ने घोषणा की है कि वह, अवामी लीग के दूसरे देश निकाले गए नेताओं के साथ, अपनी मर्जी से बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं, भले ही उनके आने पर गिरफ्तारी या मौत का खतरा हो.
न्यूज एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू के हवाले से यह बात कही. 78 साल की शेख हसीना अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद भारत आ गईं थीं, जिसकी वजह से उनकी सरकार को हटा दिया गया था. हसीना ने कहा कि वह बांग्लादेश लौटने पर कोर्ट के सामने सरेंडर करने का प्लान बना रही हैं.
Sheikh Hasina says she will return to Bangladesh in December with party colleagueshttps://t.co/TtF7Mx9Vri #Bangladesh— Bangladesh Awami League (@albd1971) July 10, 2026
उन्होंने आगे साफ किया कि तय घर वापसी के बारे में ढाका में मौजूदा अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है. शेख हसीना ने न्यूज़ एजेंसी से कहा, "वे मेरे लौटने पर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, वे मुझे मार भी सकते हैं. फिर भी, मुझे जाना होगा."
अपने देश में अपने राजनीतिक समर्थकों की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने देश में इसके नतीजों का सामना करने के अपने इरादे पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, "मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है. अगर मौत आती है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी जमीन पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा है."
यह बड़ी घोषणा बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद की गई है, जिसने उसे मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
ये आरोप 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर राज्य की कार्रवाई से जुड़े थे, जिसके कारण आखिरकार अवामी लीग सरकार गिर गई थी. ट्रिब्यूनल ने उन्हें राजनीतिक अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत का आदेश देने या उसे रोकने में नाकाम रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया था.
इसी फैसले में, ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी. न्यायिक संस्था ने राज्य को शेख हसीना और कमाल दोनों की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया था.
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