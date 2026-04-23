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चार मई तृणमूल की समाप्ति तिथि, बंगाल में भारी मतदान से सत्ता परिवर्तन के संकेत: मोदी

पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य में 4 मई को जंगलराज खत्म हो जाएगा.

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
पीएम नरेंद्र मोदी (ANI)
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By PTI

Published : April 23, 2026 at 5:40 PM IST

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मथुरापुर (पश्चिम बंगाल) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि चार मई को मतगणना वाला दिन बंगाल में ‘‘टीएमसी की 15 साल पुरानी सिंडिकेट प्रणाली और महाजंगल राज’’ की ‘‘समाप्ति’’ का दिन होगा.

मोदी ने दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काकद्वीप स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में भारी मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ‘भय’ का शासन भाजपा द्वारा किए गए ‘भरोसे’ के वादे से ‘‘निश्चित रूप से पराजित हो रहा है’’.

मोदी ने कहा, “बंगाल में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ रिश्वत के बिना काम होता हो, जहाँ टीएमसी के सिंडिकेट और उनके बिचौलिए कमीशन न लेते हों. 15 साल पुरानी सिंडिकेट प्रणाली और टीएमसी का ‘महाजंगल राज’ चार मई को समाप्त हो रहा है.’’

ममता बनर्जी सरकार को ‘‘झूठे वादे करने और लोगों को धोखा देने’’ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किए गए ‘‘टूटे वादों’’ की एक सूची गिनाई.

मोदी ने कहा, ‘‘मुख्य भूमि को सागर द्वीप से जोड़ने वाले पुल का निर्माण, जहां गंगासागर मेला आयोजित होता है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और लोगों को अभी तक नौकाओं पर निर्भर रहना पड़ता है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह, बाढ़ नियंत्रण हेतु घाटाल मास्टर प्लान भी शुरू ही नहीं हो पाया है, और ज़िला-आधारित फ़ूड पार्क तथा नदी तट कटाव से निपटने की परियोजनाएं भी अभी तक साकार नहीं हो पाई हैं.’’

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी ‘‘न केवल केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को रोकती है, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन को भी हड़प लेती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होने पर ही इसे रोका जा सकता है.’’

मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में 2029 में विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के उनकी सरकार के प्रयासों को विफल करने के लिए ‘‘कांग्रेस के साथ मिलीभगत’’ कर रही है.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद दक्षिण बंगाल के समुद्र-तटीय क्षेत्र के मछुआरों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें मछली उत्पादन और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

मोदी ने कहा कि भाजपा ने देश के स्थानीय संसाधनों का दोहन करने वाले और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले घुसपैठियों के प्रति ‘‘कतई बर्दाश्त नहीं’’ की नीति अपनाने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा, ‘‘वे (घुसपैठिए) इस क्षेत्र में समुद्री मार्गों से भी देश में घुसपैठ कर रहे हैं और यहां बसने के लिए टीएमसी का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं.’’

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