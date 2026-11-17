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उत्तराखंड में बारात से लौट रही मैक्स गहरी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 6 घायल

रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरा वाहन ( Photo-ETV Bharat )

मैक्स वाहन रांसी-गोंडार क्षेत्र का बताया जा रहा है. वाहन में कुल दस लोग सवार थे, जो पोखरी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान कंडारा सड़क पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे.