लखपति है श्रीनगर का ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग, सोशल मीडिया से हर महीने कमाता है इतने पैसे
मैक्स के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जाते हैं, ये अक्सर अपनी मालकिन का पर्स मुंह में दबाकर ले जाता दिखाई देता है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 25, 2026 at 11:43 AM IST
श्रीनगर गढ़वाल: सोशल मीडिया के जमाने में इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी लोगों की पसंद बने हुए हैं. पालतू जानवरों के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जाते हैं. एनिमल लवर इन वीडियों को बड़ी संख्या में लाइक और हिट्स देते हैं. उत्तराखंड के एक डॉगी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इसकी प्यारी हरकतों के दीवाने बने हुए हैं. आज ये डॉगी हजारों रुपए महीने कमाते हुए लखपति बन चुका है.
श्रीनगर का ये डॉगी है खास: पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर क्षेत्र की हाइडिल कॉलोनी इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है. यहां रहने वाले पृथ्वी सिंह धनाई और परमेश्वरी धनाई का परिवार अपने पालतू डॉग ‘मैक्स’ के चलते सुर्खियों में आ गया है. महज ढाई साल का गोल्डन रिट्रीवर नस्ल (Golden Retriever) का यह डॉग अब सोशल मीडिया स्टार बन चुका है और परिवार को नई पहचान दिला रहा है.
मैक्स अमेरिकी टीवी शो तक बना चुका पहचान: मैक्स सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार का अहम सदस्य बन गया है. उसकी समझदारी और ट्रेनिंग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह पलक झपकते ही अपने मालिकों की बात समझ लेता है. खास बात यह है कि उसकी लोकप्रियता देश की सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है और वह अमेरिका के मशहूर टीवी शो Good Morning America तक में जगह बना चुका है.
मैक्स को ट्रेन करती हैं मनीषा: मैक्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मनीषा धनाई संभालती हैं. वही उसकी देखभाल, ट्रेनिंग और वीडियो बनाने का पूरा जिम्मा उठाती हैं. मनीषा बताती हैं कि मैक्स उनके माता-पिता के बेहद करीब है. खासकर उनकी मां परमेश्वरी देवी के साथ उसका खास लगाव है. वह अक्सर उनका पर्स अपने मुंह में दबाकर उनके पास ही रहता है.
हर महीने 30 हजार रुपए कमाता है मैक्स: मनीषा के अनुसार-
मैक्स हर महीने करीब 30 हजार रुपये की कमाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कर रहा है. अगस्त 2025 में उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था और अब तक वह लगभग 3 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर चुका है.
-मनीषा धनाई, मैक्स की ट्रेनर-
घर की मालकिन का लाड़ला है मैक्स: मनीषा के बड़े भाई अमित धनाई बताते हैं कि-
मैक्स की सफलता के पीछे मेरी बहन की कड़ी मेहनत है. वह न सिर्फ उसे ट्रेन करती हैं, बल्कि उसकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का भी ध्यान रखती हैं. हमारा पूरा परिवार डॉग लवर है और मैक्स खासकर हमारी मां का बेहद चहेता है.
-अमित धनाई, मनीषा के भाई-
सोशल मीडिया पर मैक्स के वीडियो बहुत पसंद किए जाते हैं: मैक्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की द्वारा उनकी मां का पर्स छीनने का प्रैंक किया गया. जैसे ही मैक्स ने यह देखा, वह तुरंत सक्रिय हो गया और पर्स वापस लाकर अपनी ‘मालकिन’ को सौंप दिया. इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया.
मैक्स के यूट्यूब चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर: वर्तमान में मैक्स के यूट्यूब चैनल पर एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. इंस्टाग्राम पर 40 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हाल ही में उसे यूट्यूब की ओर से सिल्वर प्ले बटन भी प्राप्त हुआ है, जो उसकी लोकप्रियता का बड़ा प्रमाण है.
मैक्स आज सिर्फ एक पालतू डॉग नहीं, बल्कि श्रीनगर की पहचान बन चुका है जो दिखाता है कि लगन, प्यार और सही दिशा मिले तो कोई भी स्टार बन सकता है.
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