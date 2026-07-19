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भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पण होता है दूल्हे का सेहरा, 'मौरी दान' परंपरा में आस्था, 'वंश' वृद्धि और लोकजीवन का खास संगम

रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में 'मौरी दान' की परंपरा है. वंश वृद्धि और सामाजिक व्यवस्था का यह अनूठा संगम है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 5:54 PM IST

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रांची: भगवान जगन्नाथ रथयात्रा का महापर्व आते ही रांची के धुर्वा स्थित 335 साल पुराने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आस्था का एक ऐसा अध्याय शुरू हो जाता है, जो देश के दूसरे जगन्नाथ मंदिरों से इसे अलग पहचान देता है. यहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ खींचने के साथ-साथ सदियों पुरानी 'मौरी दान' की परंपरा भी निभाई जाती है.

झारखंड में विवाह के दौरान दूल्हे के सिर पर बंधने वाले सेहरा को 'मौरी' कहा जाता है. विवाह के बाद नवविवाहित दूल्हा या उसका परिवार इस मौरी को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित करता है. यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक आस्था, पारिवारिक परंपरा, 'वंश' वृद्धि और सामाजिक व्यवस्था का अनूठा संगम है.

जगन्नाथ मंदिर में 'मौरी दान' की परंपरा (Etv Bharat)

'पुरी' की तर्ज पर रथयात्रा

1691 में नागवंशी राजा ठाकुर एनी नाथ शाहदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में 'पुरी' की तर्ज पर रथयात्रा आयोजित की जाती है. रथयात्रा शुरू होने के साथ ही 'मौरी दान' का नौ दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू हो जाता है, जो घूरती रथ तक चलता है. इन नौ दिनों में रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा सहित कई जिलों और गांवों से हजारों नवविवाहित परिवार मंदिर में पहुंचते हैं.

सीधे भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते 'मौरी'

मंदिर परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी 'मौरी' सीधे भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते हैं, इसकी भी एक विशेष पारंपरिक व्यवस्था है. स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस प्रकार हर परिवार का अपना खानदानी पुरोहित होता है, उसी तरह 'मौरी दान' के लिए भी हर परिवार का सालों पुराना तय मालाकार या पुरोहित होता है. पीढ़ियों से एक ही परिवार उसी मालाकार को मौरी सौंपता आया है. रथयात्रा के दौरान यही मालाकार नौ दिनों तक मंदिर परिसर में रहते हैं और अपने-अपने जजमानों से मौरी ग्रहण करके विधि-विधान से भगवान जगन्नाथ को समर्पित करते हैं.

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'वंश' वृद्धि की मान्यता!

इस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता 'वंश वृद्धि' से जुड़ी हुई है. स्थानीय पुरोहितों और श्रद्धालुओं का कहना है कि 'मौरी दान' के बाद इसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है, जहां बांस का झुरमुट हो. इसके पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार बांस की शाखाएं तेजी से बढ़ती और फैलती हैं, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से परिवार का 'वंश' भी निरंतर बढ़ता है और समृद्ध होता है. शायद यही कारण है कि पुराने समय से 'मौरी दान' के लिए बांस वाले स्थान को विशेष महत्व दिया जाता रहा है. श्रद्धालु इसे संतान सुख, परिवार की उन्नति और वंश विस्तार का प्रतीक मानते हैं.

धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत भी है. विवाह के बाद जब तक भगवान जगन्नाथ को 'मौरी' अर्पित नहीं की जाती, तब तक कई परिवार अपनी धार्मिक परंपरा को पूर्ण नहीं मानते हैं. शायद यही कारण है कि हर साल रथयात्रा के दौरान दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग केवल 'मौरी दान' के लिए रांची पहुंचते हैं.

MAURI TRADITION AT JAGANNATH TEMPLE
बांस के झुरमुट को नमन करती हुई महिला (Etv Bharat)

रोचक सामाजिक और आर्थिक पहलू

इस परंपरा का एक रोचक सामाजिक और आर्थिक पहलू ये भी है कि श्रद्धालु अपनी क्षमता और श्रद्धा के मुताबिक, मालाकारों को दक्षिणा देते हैं. कोई निश्चित राशि तय नहीं होती है, इसके बाद मालाकार इन मौरियों को एकत्र करते हैं. मौरी में लगे मोती, कपड़े, चमकीले कागज, फूल और अन्य सजावटी सामग्री को अलग किया जाता है. इन सामग्रियों का दोबारा उपयोग कर नई मौरियां तैयार की जाती हैं. स्थानीय बाजारों में इन्हें फिर बेचा जाता है. इस तरह यह परंपरा रीसाइक्लिंग का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मालाकार समाज की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी.

मौरियों को बांस के झुरमुटों में बांधकर रखा जाता था

'मौरी' संग्रह करने वाले लोग बताते हैं कि पहले इन मौरियों को बांस के झुरमुटों में बांधकर रखा जाता था, जहां समय के साथ वे प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती थीं. बदलते समय के साथ प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं लेकिन बांस और वंश वृद्धि से जुड़ी मान्यता आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है.

MAURI TRADITION AT JAGANNATH TEMPLE
'मौरी' बेचता हुआ युवक (Etv Bharat)

पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का भी प्रतीक

रथयात्रा के नौ दिनों में मंदिर परिसर का दृश्य भी अलग होता है. मालाकार अपने-अपने स्थान पर बैठकर जजमानों की प्रतीक्षा करते हैं. कई परिवार सालों बाद भी उसी मालाकार के पास पहुंचते हैं, जिनके पूर्वजों से उनका संबंध रहा है. यह रिश्ता केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का भी प्रतीक है.

सुखमय रहता है वैवाहिक जीवन

'मौरी दान' करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि यह उनके पूर्वजों की परंपरा है. भगवान जगन्नाथ को 'मौरी' अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, परिवार में खुशहाली आती है और वंश की निरंतर वृद्धि होती है, इसलिए नई पीढ़ी भी इस परंपरा को उसी श्रद्धा के साथ निभा रही है.

MAURI TRADITION AT JAGANNATH TEMPLE
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों भक्त (Etv Bharat)

आज आधुनिकता के दौर में कई लोक परंपराएं धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं, वही रांची के जगन्नाथपुर मंदिर की 'मौरी दान' की यह सदियों पुरानी परंपरा अब भी जीवंतता के साथ कायम है. इसमें आस्था है, लोकविश्वास है, वंश वृद्धि की कामना है, खानदानी पुरोहितों की परंपरा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक चक्र है और सबसे बढ़कर झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की वह विरासत है, जिसे हर साल रथयात्रा के नौ दिनों में हजारों श्रद्धालु मिलकर आगे बढ़ाते हैं.

यही वजह है कि धुर्वा का जगन्नाथपुर मंदिर केवल पूजा का केंद्र नहीं बल्कि झारखंड की जीवंत लोक संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है.

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