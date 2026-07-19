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भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पण होता है दूल्हे का सेहरा, 'मौरी दान' परंपरा में आस्था, 'वंश' वृद्धि और लोकजीवन का खास संगम

रांची: भगवान जगन्नाथ रथयात्रा का महापर्व आते ही रांची के धुर्वा स्थित 335 साल पुराने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आस्था का एक ऐसा अध्याय शुरू हो जाता है, जो देश के दूसरे जगन्नाथ मंदिरों से इसे अलग पहचान देता है. यहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ खींचने के साथ-साथ सदियों पुरानी 'मौरी दान' की परंपरा भी निभाई जाती है.

झारखंड में विवाह के दौरान दूल्हे के सिर पर बंधने वाले सेहरा को 'मौरी' कहा जाता है. विवाह के बाद नवविवाहित दूल्हा या उसका परिवार इस मौरी को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित करता है. यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक आस्था, पारिवारिक परंपरा, 'वंश' वृद्धि और सामाजिक व्यवस्था का अनूठा संगम है.

जगन्नाथ मंदिर में 'मौरी दान' की परंपरा (Etv Bharat)

'पुरी' की तर्ज पर रथयात्रा

1691 में नागवंशी राजा ठाकुर एनी नाथ शाहदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में 'पुरी' की तर्ज पर रथयात्रा आयोजित की जाती है. रथयात्रा शुरू होने के साथ ही 'मौरी दान' का नौ दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू हो जाता है, जो घूरती रथ तक चलता है. इन नौ दिनों में रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा सहित कई जिलों और गांवों से हजारों नवविवाहित परिवार मंदिर में पहुंचते हैं.

सीधे भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते 'मौरी'

मंदिर परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी 'मौरी' सीधे भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते हैं, इसकी भी एक विशेष पारंपरिक व्यवस्था है. स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस प्रकार हर परिवार का अपना खानदानी पुरोहित होता है, उसी तरह 'मौरी दान' के लिए भी हर परिवार का सालों पुराना तय मालाकार या पुरोहित होता है. पीढ़ियों से एक ही परिवार उसी मालाकार को मौरी सौंपता आया है. रथयात्रा के दौरान यही मालाकार नौ दिनों तक मंदिर परिसर में रहते हैं और अपने-अपने जजमानों से मौरी ग्रहण करके विधि-विधान से भगवान जगन्नाथ को समर्पित करते हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

'वंश' वृद्धि की मान्यता!

इस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता 'वंश वृद्धि' से जुड़ी हुई है. स्थानीय पुरोहितों और श्रद्धालुओं का कहना है कि 'मौरी दान' के बाद इसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है, जहां बांस का झुरमुट हो. इसके पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार बांस की शाखाएं तेजी से बढ़ती और फैलती हैं, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से परिवार का 'वंश' भी निरंतर बढ़ता है और समृद्ध होता है. शायद यही कारण है कि पुराने समय से 'मौरी दान' के लिए बांस वाले स्थान को विशेष महत्व दिया जाता रहा है. श्रद्धालु इसे संतान सुख, परिवार की उन्नति और वंश विस्तार का प्रतीक मानते हैं.

धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत भी है. विवाह के बाद जब तक भगवान जगन्नाथ को 'मौरी' अर्पित नहीं की जाती, तब तक कई परिवार अपनी धार्मिक परंपरा को पूर्ण नहीं मानते हैं. शायद यही कारण है कि हर साल रथयात्रा के दौरान दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग केवल 'मौरी दान' के लिए रांची पहुंचते हैं.