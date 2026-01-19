ETV Bharat / bharat

मौनी अमावस्या 2026: तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे का बड़ा कदम, प्रयाग व अयोध्या से 17 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित

नई दिल्ली: मौनी अमावस्या 2026 के पावन अवसर पर देशभर से प्रयाग और अयोध्या पहुंचने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक और प्रभावी इंतजाम किए हैं. तीर्थयात्रियों के सुगम, सुरक्षित व व्यवस्थित आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे द्वारा नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त कुल 17 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन मेला स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से करीब 45 हजार श्रद्धालुओं ने यात्रा की. प्रयाग व अयोध्या दोनों ही धार्मिक स्थलों पर स्नान और दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. इसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. प्रयाग क्षेत्र में मौनी अमावस्या के अवसर पर सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली. यहां उत्तर रेलवे द्वारा कुल 13 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जिनमें करीब 39,000 यात्रियों ने यात्रा की. इसके साथ ही प्रयाग से 32 नियमित रेलगाड़ियां भी संचालित की गईं, जिनके माध्यम से करीब 48,000 यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचे. इस प्रकार प्रयाग क्षेत्र से कुल लगभग 87,000 यात्रियों का सुरक्षित व सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया गया.

अयोध्या क्षेत्र में भी विशेष प्रबंधः राम नगरी अयोध्या में भी मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में उत्तर रेलवे ने 4 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाईं, जिनसे करीब 6,000 यात्रियों ने यात्रा की. इसके अतिरिक्त अयोध्या धाम से 36 नियमित रेलगाड़ियों का संचालन किया गया, जिनके जरिए लगभग 18,000 यात्रियों ने सफर किया. इस तरह अयोध्या क्षेत्र से कुल करीब 24,000 तीर्थयात्रियों का आवागमन हुआ.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या में अभी भी भीड़ बने रहने की संभावना है. इसको ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसरों में अतिरिक्त स्टाफ, भीड़ प्रबंधन, उद्घोषणा प्रणाली व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. इसके साथ ही यह भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पारंपरिक तीर्थ यात्रा त्रिकोण को पूरा करने के लिए अयोध्या व प्रयाग के बाद वाराणसी की ओर प्रस्थान कर सकते हैं.