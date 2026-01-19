ETV Bharat / bharat

मौनी अमावस्या 2026: तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे का बड़ा कदम, प्रयाग व अयोध्या से 17 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उत्तर रेलवे पूरी तरह सतर्क और तैयार है. आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 5:40 PM IST

नई दिल्ली: मौनी अमावस्या 2026 के पावन अवसर पर देशभर से प्रयाग और अयोध्या पहुंचने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक और प्रभावी इंतजाम किए हैं. तीर्थयात्रियों के सुगम, सुरक्षित व व्यवस्थित आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे द्वारा नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त कुल 17 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन मेला स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से करीब 45 हजार श्रद्धालुओं ने यात्रा की. प्रयाग व अयोध्या दोनों ही धार्मिक स्थलों पर स्नान और दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. इसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. प्रयाग क्षेत्र में मौनी अमावस्या के अवसर पर सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली. यहां उत्तर रेलवे द्वारा कुल 13 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जिनमें करीब 39,000 यात्रियों ने यात्रा की. इसके साथ ही प्रयाग से 32 नियमित रेलगाड़ियां भी संचालित की गईं, जिनके माध्यम से करीब 48,000 यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचे. इस प्रकार प्रयाग क्षेत्र से कुल लगभग 87,000 यात्रियों का सुरक्षित व सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया गया.

अयोध्या क्षेत्र में भी विशेष प्रबंधः राम नगरी अयोध्या में भी मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में उत्तर रेलवे ने 4 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाईं, जिनसे करीब 6,000 यात्रियों ने यात्रा की. इसके अतिरिक्त अयोध्या धाम से 36 नियमित रेलगाड़ियों का संचालन किया गया, जिनके जरिए लगभग 18,000 यात्रियों ने सफर किया. इस तरह अयोध्या क्षेत्र से कुल करीब 24,000 तीर्थयात्रियों का आवागमन हुआ.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या में अभी भी भीड़ बने रहने की संभावना है. इसको ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसरों में अतिरिक्त स्टाफ, भीड़ प्रबंधन, उद्घोषणा प्रणाली व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. इसके साथ ही यह भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पारंपरिक तीर्थ यात्रा त्रिकोण को पूरा करने के लिए अयोध्या व प्रयाग के बाद वाराणसी की ओर प्रस्थान कर सकते हैं.

आवश्यकतानुसार चलेंगी और स्पेशल ट्रेनेंः उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर रेलवे पूरी तरह सतर्क और तैयार है. यात्रियों की संख्या व भीड़ की स्थिति को देखते हुए प्रयाग, अयोध्या और वाराणसी से आवश्यकता पड़ने पर और भी स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. रेलवे का उद्देश्य है कि प्रत्येक तीर्थयात्री की यात्रा सुरक्षित, सरल व सुविधाजनक हो. हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. रेलवे प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ सेवा में जुटा हुआ है.

यात्रियों को क्या होगा फायदा: इस स्पेशल अमृत भारत ट्रेन के संचालन से दिल्ली-एनसीआर, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के यात्रियों को पूर्वोत्तर भारत के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. लंबी दूरी की इस ट्रेन में पर्याप्त ठहराव दिए गए हैं, जिससे छोटे व मध्यम शहरों के यात्रियों को भी आसानी होगी. इसके अलावा, अतिरिक्त ट्रेन चलने से वेटिंग लिस्ट कम होने व कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये विशेष ट्रेन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम तक जाएगी. इससे इन राज्यों के भी यात्रियों को राहत मिलेगी. इस ट्रेन से न सिर्फ भीड़भाड़ वाली ट्रेनों का दबाव कम होगा, बल्कि त्योहारों, पारिवारिक कारणों व रोजगार से जुड़े सफर करने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

