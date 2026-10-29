सारा अली खान के केदारनाथ जाने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- खुदा की बारगाह में मुजरिम हैं अभिनेत्री
उन्होंने कहा, शरीयत-ए-इस्लामिया कभी भी अपने अनुयायियों को शिर्क के काम करने की इजाजत नहीं देती. सारा अली खान तौबा करें और माफी मांगें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:17 PM IST
बरेली : बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने पर बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है. मौलाना ने इस्लामिक शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को दूसरे धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने और मंदिर में पूजा-पाठ करने की अनुमति नहीं है. उन्होंने अभिनेत्री से तौबा करने और खुदा से माफी मांगने की बात कही है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बताया कि कई मुस्लिम युवाओं ने उनसे सवाल किया था कि सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में जाकर पूजा करने को शरीयत की इजाजत है या नहीं. इसी सवाल के जवाब में उन्होंने अपना धार्मिक मत सामने रखा. मौलाना ने कहा कि दूसरे धर्मों की पूजा-पद्धति अपनाना या मंदिर में पूजा-अर्चना करना इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जायज नहीं है. उनके मुताबिक, यह बात मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर लागू होती है.
मौलाना ने कहा कि सारा अली खान भारत की मशहूर एक्टर हैं. वह केदारनाथ मंदिर गई थीं. वहां उन्होंने पूजा-पाठ किया और दर्शन के लिए लाइन में भी खड़ी रहीं. उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शरीयत-ए-इस्लामिया कभी भी अपने अनुयायियों को शिर्क के काम करने की इजाजत नहीं देती. यानी दूसरे धर्म के कामों को अपनाने, मंदिर में पूजा-पाठ करने या अन्य धार्मिक काम करने की शरीयत किसी मुसलमान को, चाहे मर्द हो या महिला, इजाजत नहीं देती.
मौलाना ने कहा, ये सारे काम उन्होंने शरीयत की रोशनी में नाजायज और हराम किए. वह शरीयत की रोशनी में मुजरिम और गुनहगार हैं. इनको तौबा करना चाहिए, खुदा की बारगाह में माफी मांगना चाहिए. अगर वह ऐसा नहीं करती हैं, तो फिर वह खुदा की बारगाह में मुजरिम हैं और शरीयत की नजर में अजीम गुनाह की शिकार हैं. उनको तौबा हर हाल में करनी होगी.
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