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सारा अली खान के केदारनाथ जाने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- खुदा की बारगाह में मुजरिम हैं अभिनेत्री

मौलाना ने केदारनाथ मंदिर में पूजा करने को बताया हराम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने पर बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है. मौलाना ने इस्लामिक शरीयत का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को दूसरे धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने और मंदिर में पूजा-पाठ करने की अनुमति नहीं है. उन्होंने अभिनेत्री से तौबा करने और खुदा से माफी मांगने की बात कही है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बताया कि कई मुस्लिम युवाओं ने उनसे सवाल किया था कि सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में जाकर पूजा करने को शरीयत की इजाजत है या नहीं. इसी सवाल के जवाब में उन्होंने अपना धार्मिक मत सामने रखा. मौलाना ने कहा कि दूसरे धर्मों की पूजा-पद्धति अपनाना या मंदिर में पूजा-अर्चना करना इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जायज नहीं है. उनके मुताबिक, यह बात मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर लागू होती है.