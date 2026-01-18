'बुद्ध की धरती पर नफरत..' मॉब लिंचिंग पर मदनी ने नीतीश से मांगा जवाब, जेडीयू बोली- 'बिहार में कानून का राज'

ETV Bharat / bharat

सीएम नीतीश कुमार और मौलाना महमूद मदनी
ETV Bharat Bihar Team

January 18, 2026

पटना : बिहार में मॉब लिंचिंग और हत्या की घटनाओं पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आक्रोश और चिंता व्यक्त की है. मदनी ने राज्य सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

मौलाना मदनी का पत्र : मौलाना मदनी के पत्र पर जदयू प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो भी गलत काम करेंगे उन पर कार्रवाई होगी. सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कानून की नजर से कोई नहीं बच पाएगा.

जेडीयू प्रवक्ता का मदनी के बयान पर पलटवार

मौलाना मदनी ने पांच घटनाओं का जिक्र कर चिंता जताई : मौलाना मदनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि महात्मा बुद्ध की यह पावन भूमि हमेशा से करुणा, अहिंसा और सामाजिक सौहार्द के लिए जानी जाती रही है. लेकिन हालिया घटनाओं ने इस गौरवशाली परंपरा को गंभीर चोट पहुंचाई है.

'नफरत फैलाने वाली मानसिकता को छूट?' : उन्होंने कहा कि आज नफरत फैलाने वाली मानसिकता को समाज में खुली छूट मिल गई है. जिसमें असामाजिक तत्वों के साथ-साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं. प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठाये हैं. मौलाना मदनी ने पत्र में पांच प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है. जिसमें मधेपुरा के भैरवपट्टी गांव की विधवा मजदूर हिना परवीन का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या को बताया. मदनी ने इसे दिल दहला देने वाली घटना बताया. जहां छह अनाथ बच्चों की एकमात्र संरक्षक की हत्या कर दी गई.

बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र : नवादा के कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन के साथ की गई बर्बरता. जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. गोपालगंज के मठिया गांव में अहमद आजाद को मांस रखने के संदेह में बिजली के खंभे से बांधकर सार्वजनिक रूप से पीटा जाना. मधुबनी के चकदहा बस्ती में मोहम्मद मुर्शिद आलम को बांग्लादेशी बताकर अपहरण और शारीरिक यातना देना. झंझारपुर में मामूली विवाद के बाद मोहम्मद कय्यूम की निर्मम हत्या. मदनी ने पत्र में कहा है ये घटनाएं बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं.

मदनी की सीएम नीतीश से मांग : मदनी ने मुख्यमंत्री से सभी मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की करने की अपील की है साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की है.

'बिहार में गड़बड़ करने वाले कानून से नहीं बच पाएंगे' : मौलाना मदनी के पत्र पर जदयू प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा बिहार में नीतीश कुमार का कानून का राज है जो भी अपराध करेगा, बच नहीं पाएगा. अपराध की योजना बनाने वाले भी सफल नहीं हो पाएंगे. बिहार की जनता निश्चिंत है.

''बिहार में शांति सद्भाव और भाईचारा कायम है. सभी को हक है अपनी बात रखने का, अपनी मांग करने का, लेकिन बिहार में कानून का राज है, कानून से कोई नहीं बच पाएगा. यदि कोई हरकत करेगा, कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. कोई भी बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने की कोशिश करेगा तो वो कानून की नजरों से नहीं बच सकेगा.''- हेमराज राम, प्रवक्ता जदयू

गंभीरता से ले सरकार- AIMIM : जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वक्फ कानून जब पास हो रहा था उस समय भी पत्र लिखा था. और चिंता जताई थी अब एक बार फिर से पत्र लिखा है. मौलाना मदनी के पत्र पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी राष्ट्रीय संस्था के बड़े नेता हैं, उनकी चिंता वाजिब है. प्रशासन को पूरे मामले में गंभीरता दिखाने की जरूरत है.

