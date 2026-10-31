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मऊ की बेटी ने बिहार में बढ़ाया जिले का मान, राज्यपाल ने डॉ. श्वेता राय को दिया 'बिहार कृषि सम्मान'

राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने अपने हाथों से किया सम्मानित, छह चयनित हस्तियों में इकलौती महिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की बेटी डॉ. श्वेता राय ने बिहार में अपनी प्रतिभा और मेहनत का परचम लहराया है. घोसी तहसील के बड़रांव गांव की रहने वाली डॉ. श्वेता को प्रतिष्ठित 'बिहार कृषि सम्मान' से नवाजा गया है. 27 अक्टूबर 2026 को पटना स्थित लोक भवन में हुए समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. खास बात यह है कि इस सम्मान के लिए चुने गए छह विशिष्ट लोगों में डॉ. श्वेता इकलौती महिला हैं.

कृषि और पारंपरिक बीजों के संरक्षण में योगदान के लिए सम्मान: डॉ. श्वेता राय को यह सम्मान कृषि क्षेत्र के विकास, उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और मोटे अनाजों के पारंपरिक बीजों के संरक्षण के लिए मिला है. औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन में भी उनके योगदान को सराहा गया. कार्यक्रम का विषय 'विकसित भारत @2047 – कृषि: आत्मनिर्भरता से उद्यमिता की ओर' रखा गया था. इसका उद्देश्य कृषि को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता से जोड़ने के साथ किसानों के बीच सहयोग और नए विचारों को बढ़ावा देना था.

समारोह में कई प्रमुख हस्तियां रहीं मौजूद: पटना में हुए इस कार्यक्रम का नाम 'किसान सम्मान एवं किसान सहयोग विमर्श' था. समारोह में राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. बिहार सरकार की उद्योग एवं खेल विभाग की मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इन्हीं की मौजूदगी में राज्यपाल ने डॉ. श्वेता राय को सम्मानित किया. बीएचयू से की पीएचडी, कृषि क्षेत्र में भी बनाई पहचान: डॉ. श्वेता राय की इस उपलब्धि के पीछे उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, मेहनत और कृषि के प्रति लगाव है. उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी से पीएचडी सहित उच्च शिक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी की. बचपन से ही मेधावी रहीं श्वेता ने अपनी पढ़ाई और ज्ञान को कृषि विकास, पारंपरिक बीजों के संरक्षण और औषधीय पौधों के संवर्धन से जुड़े कामों में लगाया. कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं.