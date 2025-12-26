ETV Bharat / bharat

'चिंता का विषय', भारत ने बांग्लादेश में हुई हिंदू व्यक्ति की हत्या की निंदा की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की कड़ी आलोचना की है. इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही दुश्मनी चिंता का विषय है. उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ लगातार दुश्मनी बहुत चिंता की बात है. हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जुर्म के दोषियों को सजा मिलेगी." वहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के तारिक रहमान की वापसी पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव का सपोर्ट करता है और इस डेवलपमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए. 'हम बांग्लादेश में शांति चाहते हैं'

बांग्लादेश पर नई दिल्ली के स्टैंड पर जोर देते हुए जायसवाल ने कहा, “भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए खड़ा है. हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं. हम बांग्लादेश में निष्पक्ष, आजाद, सबको साथ लेकर चलने वाले और पार्टिसिपेटरी चुनाव चाहते हैं, जो शांतिपूर्ण माहौल में होने चाहिए.”