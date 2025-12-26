ETV Bharat / bharat

'चिंता का विषय', भारत ने बांग्लादेश में हुई हिंदू व्यक्ति की हत्या की निंदा की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की कड़ी आलोचना की है.

Randhir Jaiswal
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 4:49 PM IST

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की कड़ी आलोचना की है. इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही दुश्मनी चिंता का विषय है.

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ लगातार दुश्मनी बहुत चिंता की बात है. हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जुर्म के दोषियों को सजा मिलेगी."

वहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के तारिक रहमान की वापसी पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव का सपोर्ट करता है और इस डेवलपमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए.

'हम बांग्लादेश में शांति चाहते हैं'
बांग्लादेश पर नई दिल्ली के स्टैंड पर जोर देते हुए जायसवाल ने कहा, “भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए खड़ा है. हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं. हम बांग्लादेश में निष्पक्ष, आजाद, सबको साथ लेकर चलने वाले और पार्टिसिपेटरी चुनाव चाहते हैं, जो शांतिपूर्ण माहौल में होने चाहिए.”

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को मीडिया की बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात या पॉलिटिकल हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

भीड़ ने हिंदू शख्स को पीट-पीटकर मार डाला
बता दें कि बुधवार को बांग्लादेश में भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में अमृत मंडल नामक हिंदू शख्स को पीट-पीटकर मार डाला. मामले में पुलिस ने मामले में मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है और उसके पास से दो हथियार, एक पिस्टल और एक बंदूक बरामद की है.

इससे पहले मैमनसिंह के भालुका में कथित ईशनिंदा के आरोप में 25 साल के हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की भी भीड़ ने हत्या कर दी थी,जिसको लेकर भारतभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे.

कनाडा में भारतीय छात्र की मौत
वहीं, कनाडा में मारे गए भारतीय स्टूडेंट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, "हम उसके परिवार के टच में हैं. यह बहुत बुरा है. हम अपनी गहरी संवेदनाएं देते हैं. हम मौत के हालात के बारे में लोकल अथॉरिटीज के भी टच में हैं... हमारा कॉन्सुलेट परिवार को हर मुमकिन मदद दे रहा है..."

