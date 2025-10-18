ETV Bharat / bharat

धनतेरस पर खुलेगा बांके बिहारी मंदिर का खजाना; 54 साल बाद पता चलेगा तहखाने में कितने हीरे-जेवरात

Banke Bihari Temple Treasury: तहखाना खोलने की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से कराई जाएगी. इसके बाद तहखाने को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा.

Etv Bharat
बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ और सुरक्षा में तैनात जवान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 11:41 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना आज यानी शनिवार को 54 साल बाद खोला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के 11 सदस्यों के सामने खजाना खोला जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी. तहखाना खोलने की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से कराई जाएगी.

इसके बाद तहखाने को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा. इससे पहले वहां रखे सामान की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी. पूरी इस प्रक्रिया से ये पता चलेगा कि आखिर मंदिर के पास कितनी संपत्ति है.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी शनिवार दोपहर 2:00 बजे श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ग्रर्भ ग्रह के नीचे के तहखाने को खोलेगी. 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का राज खुलेगा. तहखाने से हीरे-जेवारत, सोना-चांदी निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है.

इससे पहले 1971 जब तहखाना खोला गया था. उसके बाद से यह सील है. कभी नहीं खोला गया. 1990 मे तहखाना खोलने का प्रयास किया गया था लेकिन, खुल नहीं सका था. बताया जा रहा है कि तहखाने की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से तहखाना खोलने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन शिप्रा दुबे, नगर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, मंदिर के लेखा अधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, बांके बिहारी मंदिर के चार गोस्वामी शामिल हैं.

मंदिर प्रबंधन के शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खोला जाएगा. तहखाना खोलते समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे. 1971 में जो सामान तहखाने से निकला था वह अब वहां नहीं होगा. क्योंकि प्रबंधन कमेटी ने उस समय तहखाने से निकले सामान को बांके बिहारी मंदिर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखवा दिया था.

बांके बिहारी मंदिर के तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में 29 सितबंर को लिया गया था. इसके बाद 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार को कमेटी के सचिव और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने तहखाना खोलने के आदेश जारी किए.

बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का करीब 160 साल पुराना खजाना है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है. तहखाने में रखे महत्वपूर्ण सामान और खजाने की आज के समय कितनी कीमत है.

ये भी पढ़ेंः मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु की मौत; दर्शन करके निकलते समय गिरे फिर उठे ही नहीं

Last Updated : October 18, 2025 at 1:38 PM IST

TAGGED:

TEMPLE BANKE BIHARIJI TIJORI OPEN
BANKE BIHARI TEMPLE VAULT
DHANTERAS 2025
SUPREME COURT ORDER
BANKE BIHARI TEMPLE TREASURY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.