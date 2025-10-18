धनतेरस पर खुलेगा बांके बिहारी मंदिर का खजाना; 54 साल बाद पता चलेगा तहखाने में कितने हीरे-जेवरात
Banke Bihari Temple Treasury: तहखाना खोलने की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से कराई जाएगी. इसके बाद तहखाने को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा.
Published : October 18, 2025 at 11:41 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 1:38 PM IST
मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना आज यानी शनिवार को 54 साल बाद खोला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के 11 सदस्यों के सामने खजाना खोला जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी. तहखाना खोलने की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से कराई जाएगी.
इसके बाद तहखाने को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा. इससे पहले वहां रखे सामान की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी. पूरी इस प्रक्रिया से ये पता चलेगा कि आखिर मंदिर के पास कितनी संपत्ति है.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी शनिवार दोपहर 2:00 बजे श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ग्रर्भ ग्रह के नीचे के तहखाने को खोलेगी. 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का राज खुलेगा. तहखाने से हीरे-जेवारत, सोना-चांदी निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है.
इससे पहले 1971 जब तहखाना खोला गया था. उसके बाद से यह सील है. कभी नहीं खोला गया. 1990 मे तहखाना खोलने का प्रयास किया गया था लेकिन, खुल नहीं सका था. बताया जा रहा है कि तहखाने की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से तहखाना खोलने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन शिप्रा दुबे, नगर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, मंदिर के लेखा अधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, बांके बिहारी मंदिर के चार गोस्वामी शामिल हैं.
मंदिर प्रबंधन के शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खोला जाएगा. तहखाना खोलते समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे. 1971 में जो सामान तहखाने से निकला था वह अब वहां नहीं होगा. क्योंकि प्रबंधन कमेटी ने उस समय तहखाने से निकले सामान को बांके बिहारी मंदिर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखवा दिया था.
बांके बिहारी मंदिर के तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में 29 सितबंर को लिया गया था. इसके बाद 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार को कमेटी के सचिव और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने तहखाना खोलने के आदेश जारी किए.
बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का करीब 160 साल पुराना खजाना है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है. तहखाने में रखे महत्वपूर्ण सामान और खजाने की आज के समय कितनी कीमत है.
