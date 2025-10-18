ETV Bharat / bharat

धनतेरस पर खुलेगा बांके बिहारी मंदिर का खजाना; 54 साल बाद पता चलेगा तहखाने में कितने हीरे-जेवरात

बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ और सुरक्षा में तैनात जवान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना आज यानी शनिवार को 54 साल बाद खोला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के 11 सदस्यों के सामने खजाना खोला जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी. तहखाना खोलने की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से कराई जाएगी.

इसके बाद तहखाने को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा. इससे पहले वहां रखे सामान की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी. पूरी इस प्रक्रिया से ये पता चलेगा कि आखिर मंदिर के पास कितनी संपत्ति है.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी शनिवार दोपहर 2:00 बजे श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ग्रर्भ ग्रह के नीचे के तहखाने को खोलेगी. 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का राज खुलेगा. तहखाने से हीरे-जेवारत, सोना-चांदी निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है.

इससे पहले 1971 जब तहखाना खोला गया था. उसके बाद से यह सील है. कभी नहीं खोला गया. 1990 मे तहखाना खोलने का प्रयास किया गया था लेकिन, खुल नहीं सका था. बताया जा रहा है कि तहखाने की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से तहखाना खोलने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन शिप्रा दुबे, नगर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, मंदिर के लेखा अधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, बांके बिहारी मंदिर के चार गोस्वामी शामिल हैं.