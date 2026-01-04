आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मथुरा, 2027 के विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन
वृंदावन के केशव धाम में आयोजित बैठक में शामिल होंगे आरएसएस प्रचारक, पदाधिकारी और मंत्री. मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
Published : January 4, 2026 at 10:17 AM IST
मथुरा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत रविवार सुबह तेलंगाना सुपरफास्ट ट्रेन से मथुरा पहुंचे. सात दिवसीय प्रवास के दौरान मोहन भागवत वृंदावन के केशव धाम में तीन दिन तक संघ की बैठक को संबोधित करेंगे. केशव धाम में आयोजित बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और मंत्री शामिल हो रहे हैं. इसके बाद 8 से 10 जनवरी तक मोहन भागवत संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे.
बताया गया कि वृंदावन के केशव धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक (5 से 7 जनवरी) होने जा रही है. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 और संगठन के कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को आमंत्रित किया गया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक 5 जनवरी से वृंदावन के केशव धाम में शुरू होगी. बैठक में संगठन के पदाधिकारियों, कई मंत्रियों के अलावा प्रचारक भी शामिल होंगे. आरएसएस प्रमुख की बैठक को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस टीम रविवार को ही केशव धाम में पहुंचकर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार सुबह तेलंगाना सुपर फास्ट ट्रेन से मथुरा जंक्शन पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर कुछ पदाधिकारियों की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया. इसके बाद काफिला वृंदावन के लिए रवाना हो गया. बताया जा है कि केशव धाम में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. हालांकि गोपनीय बैठक के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनाव समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.
