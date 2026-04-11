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सीएम भगवंत मान मथुरा नाव हादसे में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को लुधियाना के जगराओं में मथुरा नाव हादसे में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए ( Etv Bharat )

रिपोर्ट के मुताबिक, यमुना नदी पर हुए हादसे में मरने वाले एक ही परिवार के सात सदस्यों में कविता बहल, चरणजीत, पिंकी, चरणजीत की पत्नी, मधुर बहल, विजय कुमार का बेटा, इशांत कटारिया, सपना और हसन शामिल हैं. यह परिवार लुधियाना के जगराओं की गीता कॉलोनी में रहता था. इसी तरह, लुधियाना के दुगरी के फेज 2 के निवासी राकेश गुलाटी, भिवानी की निवासी आशा मिढ़ा और लुधियाना के दुगरी के फेज 2 की निवासी मीनू बंसल की भी दुर्घटना में मौत हो गई.

मरने वालों में सात एक ही परिवार के थे. हादसे के समय स्टीमर पर करीब 40 भक्त सवार थे. देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. NDRF, SDRF और सेना के जवानों ने यमुना नदी में डूब रहे 22 भक्तों को बचाया. करीब 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पहले छह मौतों की पुष्टि की थी, बाद में बचावकर्मियों ने चार और शव बरामद किए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई. आज शनिवार को एक और शव बरामद हुआ जिससे संख्या 11 हो गई है.

पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना केसी घाट के पास उस समय हुई, जब नौका गहरे पानी में जाने के बाद एक तैरते हुए पोंटून (पीपा पुल का हिस्सा) से टकरा गई. अधिकारियों के अनुसार, इलाके में जल स्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल को हाल में हटा दिया गया था, जिससे नदी में कुछ पोंटून खुले रह गए थे.

पंजाब के लुधियाना से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भक्त वृंदावन आए थे. इस दौरान वे बड़े हादसे का शिकार हो गए. खबर के मुताबिक, पंजाब के पर्यटकों को ले जा रही एक नौका शुक्रवार दोपहर वृंदावन में यमुना नदी में पलट गई.

लुधियाना: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से जगराओं में मुलाकात की. सीएम मान नाव हादसे में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. मथुरा में हुए नाव हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जगराओं के 6 लोग भी शामिल हैं.

ये सभी पर्यटक पंजाब के लुधियाना और मुक्तसर से वृंदावन आए लगभग 150 तीर्थयात्रियों के एक बड़े समूह का हिस्सा थे. दुगरी के वृंदावन घाट पर हादसे का शिकार हुई मीनू बंसल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. इस दौरान ईटीवी भारत की टीम ने परिवार से बात की, जिन्होंने बताया कि यह एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि जिस नाव में वे घाट पर सवार थे, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी. इसके अलावा, यात्रियों को भी नाव में जरूरत से ज्यादा बैठा लिया गया था.

नाव में लगभग 15 यात्रियों की बैठने की क्षमता थी, जबकि उसमें लगभग 40 यात्री सवार थे जब नाव चलने लगी तो 4 लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की गई. नाव में लोगों को लाइफ जैकेट भी नहीं दी गई. परिवार वालों ने कहा कि, "इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है." परिवार के दो सदस्यों का अंतिम संस्कार अभी बाकी है, जिनके शव घर पर रखे हैं.

वहीं, जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनमें 0565 2403200, 9454417512, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (फाइनेंस रेवेन्यू) डॉ. पंकज वर्मा - 9454417583, और SP (रूरल) सुरेश चंद्र रावत - 9454401103 शामिल हैं. हादसे से जुड़ी किसी भी जानकारी या मदद के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. जिला प्रशासन ने परिवारों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है.

वृंदावन में हुए हादसे के बाद मथुरा से टीमें आज शवों को लेकर लुधियाना पहुंचीं, जिनमें मीनू बंसल और उनके पड़ोसी पति-पत्नी समेत तीन लाशें शामिल थीं. इन्हें लुधियाना के दुगरी फेस टू में रखा गया है. वहीं, जगराओं में 6 शवों को परिवारों को सौंप दी गई हैं. शवों को लाने वाले मथुरा घाट के इंचार्ज ने बताया, "यह हादसा कल दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ. 10 लाशें निकाली गईं, जिनमें से 3 लुधियाना से जुड़ी थीं. 6 जगराओं से और एक लाश हरियाणा के भिवानी से भी जुड़ी है, जिन्हें वहीं छोड़ दिया गया है."

इस बीच, मौके पर पीड़ित प्रदीप गर्ग ने कहा, "मीनू बंसल की लाश उनके घर पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना हुई है. इसके अलावा, दो और पति-पत्नी की लाशें भी पड़ोस के घर पहुंच गई हैं, जबकि उनकी बेटी डिंकी (उम्र 21) का कुछ पता नहीं चला है. हम लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन से बात कर रहे हैं." पीड़ित परिवार ने कहा, "वहां पहुंचे ये सभी परिवार दो-तीन परिवारों से जुड़े थे. वे आपस में रिश्तेदार थे. वहां राहत का काम अभी भी चल रहा है और कई लोग अभी भी लापता हैं. NDRF की टीमें उन्हें ढूंढ रही हैं."

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा, "यूपी सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी परिवार के साथ दुख बांटने आ रहे हैं."

जानकारी के मुताबिक, मोगा में नेस्ले फैक्ट्री के पास रहने वाला एक अन्य परिवार धार्मिक यात्रा के लिए वृंदावन गया था. इस दौरान यमुना नदी में हादसा हो गया, जिसमें 50 साल की सपना हंस पत्नी अनिल हंस की मौत हो गई है. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इलाके में शोक की लहर है.

परिवार मोगा से पहले जगराओं गया था और वहां से टूरिस्ट बस से वृंदावन के लिए निकला था. इस सफर पर परिवार के कुल 5 सदस्य गए थे. हादसे के बाद परिवार के चार अन्य सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन वे गहरे सदमे में हैं. इसके साथ ही परिवार के दो अन्य सदस्य मोगा से वृंदावन के लिए निकल गए हैं, जो वहां पहुंचकर परिवार की मदद कर रहे हैं.

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