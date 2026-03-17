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बच्चा गोद लेने वाली मां मातृत्व लाभ की हकदार, मैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लेने वाली मां को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो.

maternity leave can not deny if adopted child older than three months, supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 2:31 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) असंवैधानिक है, जो बच्चा गोद लेने वाली मां को मातृत्व लाभ तभी देती है जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लेने वाली माताएं बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, और गोद लिया गया बच्चा किसी प्राकृतिक बच्चे से अलग नहीं होता है.

यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया. पीठ ने कहा कि गोद लेने वाली मां को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, चाहे गोद लिए गए बच्चे की उम्र कुछ भी हो. कोर्ट ने कहा कि गोद लिया गया बच्चा किसी प्राकृतिक बच्चे से अलग नहीं होता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिला कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेती है, या कमीशनिंग मां, वह बच्चे को गोद लेने वाली मां या कमीशनिंग मां को सौंपे जाने की तारीख से 12 हफ्ते तक मैटरनिटी बेनिफिट की हकदार होगी, जैसा भी मामला हो.

पीठ ने कहा कि हालांकि पारंपरिक रूप से रक्त संबंधी रिश्तेदारी के जरिये आनुवंशिकी ही मुख्य तरीका रहा है, लेकिन गोद लेना भी उतना ही सही रास्ता है. पीठ ने कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर अकेले परिवार तय नहीं करते.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह पैटरनल लीव (पितृत्व अवकाश) को सामाजिक सुरक्षा लाभ के तौर पर मान्यता देने वाला कानून लाए.

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