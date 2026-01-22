ETV Bharat / bharat

श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा

छात्रों को नव स्थापित सात जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाएगा.

Mata Vaisno Devi Medical College
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा (ANI)
By Moazum Mohammad

Published : January 22, 2026 at 12:23 PM IST

श्रीनगर: जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस कोर्स रद्द होने के दो हफ़्ते बाद, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन देने का फ़ैसला किया है.

ईटीवी भारत को मिले जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एक आधिकारिक नोटिस में छात्रों को अतिरिक्त सीटों के लिए नव स्थापित सात जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने के लिए काउंसलिंग के फिजिकल राउंड के लिए आमंत्रित किया गया है. काउंसलिंग सत्र शनिवार (24 जनवरी) को श्रीनगर और जम्मू कार्यालयों में निर्धारित किया गया है.

नेशनल मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने जम्मू के रियासी में एसएमवीडीआईई को एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए एमबीबीएस कोर्स चलाने के लिए दिया गया लेटर ऑफ परमिशन (LoP) वापस ले लिया, जिसके बाद 50 स्टूडेंट्स का करियर विवादों में आ गया.

पंजीकरण के निलंबन का जश्न जम्मू में मनाया गया, जहां श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, 60 सामाजिक और दक्षिणपंथी संगठनों के एक समूह ने कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को प्रवेश के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. ये संगठन नवंबर 2025 में अस्तित्व में आया. प्रतिस्पर्धी नीट(NEET) मेरिट के आधार पर चिकित्सा संस्थान में 50 छात्रों के पहले बैच में कश्मीर के 42 मुस्लिम छात्रों को प्रवेश दिया गया.

उन्होंने तर्क दिया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसने एसएमवीडीआईएमई (SMVDIME) को बनाया था, उसे चढ़ावा हिंदू तीर्थयात्रियों से आता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं के लिए किया जाना चाहिए लेकिन एसएमवीडीआईएमई को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर लिस्ट नहीं किया गया है और इसे पिछले दो सालों में जम्मू-कश्मीर सरकार से 50 करोड़ से ज्यादा का अनुदान मिला.

एमबीबीएस कोर्स के लिए परमिशन वापस लेने के बाद स्टूडेंट्स को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा गया था लेकिन एनएमसी ने कहा था कि काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में एडमिशन लेने वालों को जम्मू-कश्मीर के दूसरे इंस्टीट्यूशन में एक्स्ट्रा सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. शुरुआत में जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) ने कहा है कि वह एमबीबीएस एडमिशन के लिए नई काउंसलिंग नहीं कर सकता है.

लेकिन अब जेकेबीओपीईई के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुरविंदर राज वर्मा के हस्ताक्षर वाले नए नोटिस में कहा गया है कि छात्रों को नीट में उनकी योग्यता के आधार पर जीएमसी अनंतनाग, बारामुल्ला, डोडा, हंदवाड़ा, कठुआ, राजौरी और उधमपुर में प्रवेश दिया जाएगा. जीएमसी अनंतनाग में आठ सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि बाकी कॉलेजों में प्रत्येक छात्रों को सात सीटें समायोजित की जाएगी.

स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एडमिशन फीस की रसीदें समेत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाने की सलाह दी गई है. खास मामलों में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी इंतजाम किया गया है. कॉलेज रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टूडेंट्स को जम्मू-कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने का भरोसा दिया था. जम्मू-कश्मीर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 50 एक्स्ट्रा सीटों का सीट मैट्रिक्स बनाया है.

