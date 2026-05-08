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विधानसभा चुनावों में भारी मतदान हुआ, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही: निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ( file photo-ANI )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : हाल ही में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए विधानासभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बेहद अधिक रही और मतदान प्रतिशत के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया. निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी. निर्वाचन आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया. जिन 293 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना पूरी हो चुकी है, वहां 93.71 प्रतिशत मतदान हुआ. राज्य में डाक मतपत्रों सहित 6.38 करोड़ से अधिक वोट डाले गए, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 6.81 करोड़ से अधिक थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी 93.8 प्रतिशत रही, जो पुरुषों के 92.06 प्रतिशत मतदान से थोड़ी अधिक थी. हालांकि, पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के मतदान आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि वहां पुनर्मतदान होना है. आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में 85.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यहां 5.74 करोड़ मतदाताओं में से करीब 4.8 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. महिला का मतदान प्रतिशत 86.2 रहा, जबकि पुरुषों में यह 83.77 प्रतिशत था. असम में भी जबरदस्त मतदान हुआ और अंतिम मतदान प्रतिशत 85.74 तक पहुंच गया। राज्य में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. महिला मतदाताओं में से 86.53 प्रतिशत ने मतदान किया, जो पुरुषों के 84.95 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था. केरल में 78.11 प्रतिशत मतदान हुआ, जहां 2.12 करोड़ से अधिक वोट पड़े। यहां महिलाओं की भागीदारी 81.17 प्रतिशत रही, जबकि पुरुषों में यह 74.9 प्रतिशत थी. पुडुचेरी में 89.82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यहां भी महिला मतदाताओं की भागीदारी 91.39 प्रतिशत रहीं. इस केंद्र शासित प्रदेश में 8.5 लाख से अधिक वोट डाले गए. हालांकि, निर्वाचित उम्मीदवारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी सीमित रहा.