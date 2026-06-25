जम्मू-कश्मीर में 45 विदेशी आतंकवादी सक्रिय, अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया
अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए केंद्रीय बलों की 670 कंपनियां लगाई जाएंगी, जो एंट्री पॉइंट से लेकर गुफा मंदिर तक तैनात रहेंगी. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : June 25, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है. इसको देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यात्रा मार्गों पर कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. सुरक्षा एजेंसियों को दर्जनों विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी और धार्मिक यात्रा में बाधा डालने की संभावित कोशिशों के खुफिया इनपुट मिले हैं.
सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में करीब 45 विदेशी आतंकवादी सक्रिया हैं. माना जा रहा है कि इनमें से 36 आतंकवादी अमरनाथ यात्रा के मार्ग में अव्यवस्था फैलाने की फिराक में है, जिससे अधिकारियों को दो महीने लंबी इस तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा तंत्र को काफी मजबूत करना पड़ा है.
अधिकारियों ने कहा कि खुफिया आकलन से पता चलता है कि आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं, और खबर है कि उन्होंने अफगानिस्तान की सीमा पर मौजूद कैंपों में ट्रेनिंग ली है.
किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए, सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा रूट पर हर एक किलोमीटर के गैप पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के मोबाइल कैंप लगाने का फैसला किया है. इस कदम का उद्देश्य तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाना और तीर्थयात्रा कॉरिडोर पर लगातार निगरानी बनाए रखना है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीर्थयात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की 670 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है. ये जवान लखनपुर एंट्री पॉइंट से शुरू होकर अमरनाथ गुफा मंदिर तक खास जगहों पर तैनात रहेंगे, इसके अलावा बेस कैंप, आने-जाने के रास्तों और संवेदनशील जगहों पर भी केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहेंगे.
सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि तीर्थयात्रियों को कई स्तरीय सुरक्षा देने के लिए तैनाती की योजना बनाई गई है, जिसमें सेना पहाड़ी इलाकों, जंगली इलाकों और सार्वजनिक परिवहन वाली सड़कों पर मौजूद रहेगी. ऊपरी इलाकों में निगरानी ऑपरेशन और इलाके पर नियंत्रण के अभ्यास भी तेज कर दिए गए हैं, जहां आतंकवादियों और उनके जमीनी मददगारों (ओवरग्राउंड सपोर्टर) के साजिश करने की आशंका है.
स्थानीय मददगारों की गिरफ्तारी
खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि स्थानीय मददगार (ओवरग्राउंड वर्कर) विदेशी आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और आवाजाही में मदद कर रहे हैं. इसके जवाब में, सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कई संवेदनशील इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन और पूछताछ शुरू की है. हाल के अभियानों में कथित तौर पर संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है और हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं.
आतंकियों के मुख्य मार्गों तक पहुंचने की संभावना कम
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हालांकि आतंकवादी समूह अमरनाथ यात्रा को एक सांकेतिक लक्ष्य (Symbolic Target) के तौर पर देखते हैं, लेकिन यात्रा के आस-पास सुरक्षा घेरे को इतना मजबूत कर दिया गया है कि घुसपैठियों के मुख्य मार्गों तक पहुंचने की संभावना कम है.
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल 3.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री इस सालाना यात्रा में भाग ले सकते हैं. नागरिक प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्स और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियां पारंपरिक और दूसरे रास्तों से श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं.
अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के दौरान लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें हाई अलर्ट पर रहेंगी, जिससे पता चलता है कि सरकार का फोकस मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद तीर्थयात्रा को शांति से आगे बढ़ाने पर है.
यह भी पढ़ें- अमरनाथ यात्रा 2026 में पहली बार प्रयोग होगी यह तकनीक, पर नहीं मार पाएगा परिंदा