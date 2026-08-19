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भुवनेश्वर में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल: वाहनों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव...50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में

भुवनेश्वर में ओला, उबर और रैपिडो चालकों की हड़ताल के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और बसों में तोड़फोड़ हुई.

Massive Protest by Ola, Uber And Rapido Drivers in Bhubaneswar, Several Police Injured
भुवनेश्वर में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 5:36 PM IST

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भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ऐप-आधारित ऑनलाइन कैब और मोटर साइकिल चालकों की जारी हड़ताल बुधवार को उस समय हिंसक हो गई, जब प्रदर्शनकारियों ने पीएमजी रोड और हाइवे पर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और 10 से ज्यादा 'आमा बसों में तोड़-फोड़ की. ओला, उबर और रैपिडो ऑनलाइन टैक्सी चालकों के विरोध प्रदर्शन के कारण राजधानी की मुख्य सड़कें लगभग जाम हो गईं.

विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन, ऑनलाइन ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के कहने पर सभी ड्राइवर एक साथ विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए. प्रदर्शनकारियों ने लोअर पीएमजी रोड और हाईवे पर सैकड़ों ऑटो खड़े कर दिए. इस वजह से ट्रैफिक जाम हो गया. इस दौरान पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने. बाद में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए.

भुवनेश्वर में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल के दौरान हिंसक झड़प, वाहनों में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव (ETV Bharat)

खबर के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके. प्रदर्शनकारियों ने 10 से ज्यादा 'आमा बसों' पर भी पत्थर फेंके और उन्हें तोड़ दिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. इसमें कई ड्राइवर घायल हो गए. कैपिटल पुलिस स्टेशन ऑफिसर राधाकांत साहू, होमगार्ड त्रैलोक्य कुमार साहू और 5 से ज्यादा लोग हमले में घायल बताए जा रहे हैं.

विरोध प्रदर्शन की वजह से रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क जाम हो गईं. ऐसे में स्टेशन और एयरपोर्ट से लौट रहे यात्री घबरा गए. सड़क पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कई गाड़ियों को क्रेन से हटाया. इस दौरान उन्होंने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.

Massive Protest by Ola, Uber And Rapido Drivers in Bhubaneswar, Several Police Injured
भुवनेश्वर में ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल, बसों में तोड़ फोड़ (ETV Bharat)

भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त जगमोहन मीणा ने ऑनलाइन गाड़ी चलाने वालों के हिंसक प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी. डीसीपी जगमोहन मीणा ने कहा कि, ऑनलाइन गाड़ी चलाने वालों की मांगें जायज नहीं हैं. सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है. वे प्राइवेट कंपनियों से जुड़े हैं. उन्हें एक दिन के लिए प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी.

उन्होंने कहा कि, प्रदर्शनकारियों ने आज जानबूझकर परेशानी खड़ी की है. आखिर में, प्रदर्शनकारियों को जबरन सड़क से हटा दिया गया. तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन लिया गया है. उन्होंने कहा कि, 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. डीसीपी ने कहा कि आरोपी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर पंजीकृत कैब चालकों ने 17 अगस्त को काम बंद करके विरोध-प्रदर्शन शुरू किया था. कैब चालक किराया बढ़ाने, 'एप्लिकेशन फीस' कम करने, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ जैसी सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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