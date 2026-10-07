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‘वोट चोरी’ के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान, छात्र संगठनों ने लोगों से एकजुट होने की अपील की

नई दिल्ली: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच विभिन्न छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी समूहों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, वोटों की चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए. वक्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR को वापस लेने के साथ चुनावी व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की.

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव ने कहा कि युवाओं, छात्रों और नागरिक संगठनों को एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा. उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया गया है और मांग केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक सीमित नहीं है. चुनावी व्यवस्था में प्रणालीगत सुधार किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में मतदाताओं के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ न हो. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने दावा किया कि करीब 13 करोड़ लोगों के वोट प्रभावित हुए हैं.

वक्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक संगठन या राजनीतिक दल की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान के अधिकार की लड़ाई है. उन्होंने छात्र संगठनों, युवाओं, नागरिक समूहों और राजनीतिक दलों से 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने और प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. एसएफआई के अध्यक्ष आदर्श सजीफी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की इस लड़ाई में देश के लोग जीतेंगे. आंदोलन को लंबा चलाने के लिए संगठन तैयार हैं और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में हाल के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया गया. आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि 2, 3 और 4 अक्टूबर को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. महिला प्रदर्शनकारियों और महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए गए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए एक तरह का मॉडल बनाया जा रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाता है और महिला पत्रकारों तथा प्रदर्शनकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है. उन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को संयुक्त अभियान बताते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR को खत्म करने की मांग दोहराई.

2 से 4 अक्टूबर तक के प्रदर्शनों का जिक्र

नेहा बोरा ने कहा कि 2 अक्टूबर को मुंबई सहित कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. इसके बाद 3 अक्टूबर को भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसमें दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया. 4 अक्टूबर को इंडिया गेट से जंतर-मंतर की ओर मार्च के दौरान भी पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाया गया. वक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अलग-अलग वाहनों में बैठाकर रोका गया और लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ने दिया गया. महिला प्रदर्शनकारियों के वाहन पर चढ़ने की घटना का भी जिक्र किया गया.

‘यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती’

नेहा बोरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई किसी एक संगठन या व्यक्ति के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती. उन्होंने विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समूहों से एक साथ आने की अपील की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इंडिया ब्लॉक से जुड़े दलों और विभिन्न छात्र संगठनों को एक मंच पर आकर आंदोलन को मजबूत करना होगा. वक्ताओं ने कहा कि 10 अक्टूबर का प्रदर्शन जितना बड़ा होगा, उसकी आवाज उतनी ही प्रभावी होगी.



चुनावी व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग

SFI, AISA, ASAP और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि केवल किसी एक अधिकारी को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. चुनावी प्रक्रिया में व्यापक और प्रणालीगत सुधार की जरूरत है. उन्होंने मांग की कि कथित तौर पर लिए गए गलत फैसलों की समीक्षा हो, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और भविष्य में किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग में जरूरी पद न मिले, जिस पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हों. वक्ताओं ने चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म-6 और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर संस्थाओं के बीच स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.



‘लड़ाई लंबी चलेगी, एकजुट रहना होगा’:

सौरव दास ने कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी और आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों का मतदान का अधिकार छीना जा रहा है और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा. उन्होंने कहा कि चुनावी व्यवस्था को साफ करना जरूरी है, जिससे भविष्य में कोई भी चुनाव आयोग निष्पक्ष प्रक्रिया से हटकर काम न करे. उन्होंने प्रणालीगत सुधारों की मांग दोहराते हुए कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती.

10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे लोग:

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन को बड़ा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि देशभर से युवा, छात्र, नागरिक संगठन और राजनीतिक समूह दिल्ली पहुंचेंगे. आंदोलन का उद्देश्य लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए दबाव बनाना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा, सौरव दास, रत्ना सिंह, विराज और अन्य छात्र संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे.



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