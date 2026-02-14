ETV Bharat / bharat

अब शराब ट्रांसपोर्टेशन में भारी लूट, जगन मोहन के नेताओं पर कथित तौर पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप

वाईएसआरसीपी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने हर केस का ट्रांसपोर्ट चार्ज 13 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपये करके 200 से 400 करोड़ की ठगी की.

Massive Loot in Liquor Transportation
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 1:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: आंध्र प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले में तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय कथित तौर पर वाईएसआरसीपी के नेताओं ने कथित तौर पर शराब सप्लाई ऑर्डर के जरिए हजारों करोड़ की रिश्वत ली थी.

अब नए खुलासे में, आंध्र प्रदेश राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (APSBCL) डिपो से सरकारी शराब की दुकानों तक शराब पहुंचाने से जुड़े एक अन्य स्कैम में भी वाईएसआरसीपी नेताओं के कथित तौर मिलीभगत होने का आरोप है.

आरोप है कि, वाईएसआरसीपी के नेताओं ने अकेले इस स्कैम में, उन्होंने कथित तौर पर 200 से 400 करोड़ रुपये लूटे. जैसे आपस में इलाके बांट लिए जाते हैं, वैसे ही YSRCP के कई खास नेताओं ने कथित तौर पर दो-तीन जिलों पर कब्जा कर लिया और इस स्कैम को अंजाम दिया. कुछ नेताओं ने अपनी कंपनियों के जरिए काम किया, जबकि कुछ ने बेनामी (प्रॉक्सी) फर्मों का इस्तेमाल किया.

इस घोटाले का खुलासा विजिलेंस और एनफोर्समेंट जांच के दौरान हुआ था. उस रिपोर्ट के आधार पर, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने इस महीने की 10 तारीख को केस दर्ज किया. दर्ज एफआईआर के FIR मुताबिक, 2020 से 2024 के बीच, तत्कालीन सरकार के नेताओं ने टेंडर में हेराफेरी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में मनमानी बढ़ोतरी और शराब ट्रांसपोर्ट टेंडर में नियमों के उल्लंघन से सरकारी खजाने को 200 से 400 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया.

राज्य के चीफ सेक्रेटरी के. विजयानंद ने शुक्रवार को विजयवाड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर एसवी राजशेखर बाबू के नेतृत्व में एक स्पेशल जांच टीम (SIT) को जांच सौंपने के आदेश जारी किए.

जॉइंट कलेक्टरों से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर सेंट्रलाइज किए गए
शुरू में, वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (APSBCL) डिपो से सरकारी दुकानों तक शराब परिवहन के कॉन्ट्रैक्ट जिला स्तर पर जॉइंट कलेक्टरों की हेड वाली एक कमेटी तय करती थी. चुने हुए कॉन्ट्रैक्टरों को हर शराब केस ट्रांसपोर्ट करने पर 13 रुपये दिए जाते थे. वाईएसआरसीपी के नेताओं ने इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को एक स्थान पर कर दिया और नियमों में बदलाव किया ताकि ठेकेदार का चयन आंध्र प्रदेश राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के स्तर पर हो सके.

शराब स्कैम केस में, मुख्य आरोपी राज केसिरेड्डी और उनके करीबी सहयोगी थुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी ने कथित तौर पर यह पक्का किया कि ठेकेदारी उनकी फ्रंट कंपनी, सिग्मा लॉजिस्टिक्स को मिले. एग्रीमेंट में ट्रांसपोर्ट चार्ज हर शराब केस पर 34 रुपये तय किया गया था. कथित तौर पर उन्हें हर केस पर 21 रुपये का फायदा हुआ. APSBCL ने सिग्मा लॉजिस्टिक्स को 450 करोड़ रुपये दिए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

YSRCP नेताओं पर अलग-अलग इलाकों को कंट्रोल करने का आरोप
पूरे शराब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर कंट्रोल करने के बाद, राज केसिरेड्डी और थुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी ने कथित तौर पर सिग्मा लॉजिस्टिक्स को 5 प्रतिशत कमीशन दिया. उस समय की सरकार के बड़े नेताओं के निर्देश पर, अलग-अलग जिलों में शराब ट्रांसपोर्ट का काम उन इलाकों के खास वाईएसआरसीपी नेताओं को सब-कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया था. नए दर्ज केस में शामिल सभी आरोपियों के नाम अभी तक एफआईआर में सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. ऐसे में अब एसआईटी जांच के दौरान और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

चोरी के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम
एसआईटी ने 5.80 करोड़ रुपये से खरीदी गई संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाए हैं. यह प्रॉपर्टी कथित तौर पर जमा किए चोरी के पैसों से खरीदी गई थी. गृह विभाग ने एसआईटी को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है, ताकि हैदराबाद और ओडिशा में रश्मिता बेहरा, इरशाद अहमद और मुबारक अली की संपत्ति को जब्त किया जा सके, जो कथित तौर पर चोरी में शामिल थे.

ये भी पढ़ें: 'यह नौकरशाहों की सक्रिय आपराधिक साजिश के बिना कैसे हो सकता है', आंध्र प्रदेश शराब घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

MASSIVE LOOT IN LIQUOR
LIQUOR TRANSPORTATION
ANDHRA PRADESH LIQUOR SCAM
JAGAN MOHAN REDDY YSRCP GOVT
ANDHRA PRADESH LIQUOR SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.