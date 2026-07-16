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अरुणाचल में भारी भूस्खलन, तवांग-थिंगबू रोड बाधित, लोगों से यात्रा न करने की अपील

अरुणाचल प्रदेश में बारिश के चलते बाढ़ और भारी भूस्खलन से भारी तबाही है. कई सड़कों पर आवाजाही ठप है.

Arunachal Landslide Continue
अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से भारी तबाही का मंजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 10:27 AM IST

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तेजपुर: तवांग जिला प्रशासन ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें आने-जाने वालों से तवांग-थिंगबू रोड पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है. लगातार भारी बारिश की वजह से हुए बड़े लैंडस्लाइड की वजह से कई हिस्सों में और भी चट्टानें खिसकने का खतरा है.

थिंगबू के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के मुताबिक, न्यू मालिंग के पास भारी चट्टानें गिरने और कीचड़ जमा होने की वजह से सड़क पर तीन बड़े ब्लॉक बन गए हैं, जिससे यह रास्ता गाड़ियों के आने-जाने के लिए असुरक्षित हो गया है. यह इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मागो और बांकरला को जोड़ने वाली एक जरूरी टूरिस्ट रोड है.

सड़क ठीक करने का काम बुधवार सुबह 9:15 बजे शुरू हुआ और शाम 4:00 बजे तक चला. इस दौरान टीमों ने कुछ समय के लिए तीनों बड़े ब्लॉक हटा दिए और सड़क को ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया. हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से नए लैंडस्लाइड और सड़क पर फिर से ब्लॉक होने का गंभीर खतरा बना हुआ है.

एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे कहा कि प्रभावित हिस्से पर कई बड़े पत्थर खतरनाक जगह पर हैं और उन्हें अभी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, जिससे आने-जाने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है. सोमवार से रास्ते पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे तवांग के ऊपरी इलाकों में कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है. सड़क की खतरनाक हालत की वजह से, ऊपरी हिस्सों पर भारी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिससे लोगों और ट्रांसपोर्टरों को परेशानी हो रही है.

जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रभावित सड़क पर बेवजह यात्रा करने से बचें, खासकर भारी बारिश के समय, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं. रास्ते में तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें, और कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले ऑफिशियल एडवाइजरी देख लें. यात्रियों से यह भी कहा गया है कि वे नए लैंडस्लाइड की स्थिति में कुछ समय के लिए ट्रैफिक में रुकावट के लिए तैयार रहें.

एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी सड़क इस्तेमाल करने वालों से अधिकारियों के साथ सहयोग करने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है, साथ ही कहा कि रेस्टोरेशन टीमें हाई अलर्ट पर हैं और चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर रखेंगी.

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