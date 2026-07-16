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अरुणाचल में भारी भूस्खलन, तवांग-थिंगबू रोड बाधित, लोगों से यात्रा न करने की अपील

अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से भारी तबाही का मंजर ( ETV Bharat )

तेजपुर: तवांग जिला प्रशासन ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें आने-जाने वालों से तवांग-थिंगबू रोड पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है. लगातार भारी बारिश की वजह से हुए बड़े लैंडस्लाइड की वजह से कई हिस्सों में और भी चट्टानें खिसकने का खतरा है. थिंगबू के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के मुताबिक, न्यू मालिंग के पास भारी चट्टानें गिरने और कीचड़ जमा होने की वजह से सड़क पर तीन बड़े ब्लॉक बन गए हैं, जिससे यह रास्ता गाड़ियों के आने-जाने के लिए असुरक्षित हो गया है. यह इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मागो और बांकरला को जोड़ने वाली एक जरूरी टूरिस्ट रोड है. सड़क ठीक करने का काम बुधवार सुबह 9:15 बजे शुरू हुआ और शाम 4:00 बजे तक चला. इस दौरान टीमों ने कुछ समय के लिए तीनों बड़े ब्लॉक हटा दिए और सड़क को ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया. हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से नए लैंडस्लाइड और सड़क पर फिर से ब्लॉक होने का गंभीर खतरा बना हुआ है.