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भारत की शिक्षा प्रणाली में भारी संस्थागत 'विफलता' : गौरव गोगोई

नई दिल्ली : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने गुरुवार को 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सामने आए कई कथित पेपर लीक की घटनाओं पर रोशनी डाली और कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल "फेलियर" है.

भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एग्जाम में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इस सरकार में एग्जाम में धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है. यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस के स्टूडेंट कैंपेन ‘छात्रों की गूंज’ के देश भर में औपचारिक लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल फेलियर है. राहुल गांधी यही बात दोहराते रहे हैं."

एजुकेशन सिस्टम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे एजुकेशन सिस्टम के संरचना में ही एक बड़ी नाकामी, एक बड़ी कमी है. नतीजतन, भारत की मुख्य संपत्तियां- हमारी मानव पूंजी और हमारी युवा ऊर्जा को आगे बढ़ाने के बजाय, हम उन्हें पीछे ले जा रहे हैं. अगर हम उन्हें आगे नहीं ले जा सकते, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता."

गोगोई, जो असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि पार्टी स्टूडेंट्स को बार-बार बता रही है कि पार्टी ने एजुकेशन पर फोकस करते हुए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है.

उन्होंने कहा, "हम एजुकेशन सिस्टम में फेलियर को कैसे दूर कर सकते हैं? आज राहुल गांधी और कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़े हैं. यह सच है कि आज हम जो कह रहे हैं, वह सिर्फ 2026 की बात नहीं है. फेलियर की लिस्ट लंबी है."

एजुकेशन सिस्टम में कुछ कथित नाकामियों पर रोशनी डालते हुए गोगोई ने कहा, "जुलाई 2024 के एक मीडिया आर्टिकल में बताया गया कि 10 सालों में 89 संदिग्ध पेपर लीक सामने आए.

इससे करीब 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स पर असर पड़ा. यह किसी एक पेपर लीक या किसी एक साल की बात नहीं है. उस रिपोर्ट के मुताबिक, 48 रीटेस्ट हुए और 22 एग्जाम कैंसिल कर दिए गए. उन्होंने कहा कि ऐसी बार-बार होने वाली घटनाओं से स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ता है.