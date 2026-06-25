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भारत की शिक्षा प्रणाली में भारी संस्थागत 'विफलता' : गौरव गोगोई

गौरव गोगोई का कहना है कि कांग्रेस अपने 'छात्रों की गूंज' कैंपेन के ज़रिए एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़े बदलाव चाहती है.

Gaurav Gogoi launches 'Chhatron Ki Goonj' in New Delhi
गौरव गोगोई ने नई दिल्ली में 'छात्रों की गूंज' लॉन्च की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 7:10 PM IST

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नई दिल्ली : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने गुरुवार को 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सामने आए कई कथित पेपर लीक की घटनाओं पर रोशनी डाली और कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल "फेलियर" है.

भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एग्जाम में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इस सरकार में एग्जाम में धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है. यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस के स्टूडेंट कैंपेन ‘छात्रों की गूंज’ के देश भर में औपचारिक लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल फेलियर है. राहुल गांधी यही बात दोहराते रहे हैं."

एजुकेशन सिस्टम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे एजुकेशन सिस्टम के संरचना में ही एक बड़ी नाकामी, एक बड़ी कमी है. नतीजतन, भारत की मुख्य संपत्तियां- हमारी मानव पूंजी और हमारी युवा ऊर्जा को आगे बढ़ाने के बजाय, हम उन्हें पीछे ले जा रहे हैं. अगर हम उन्हें आगे नहीं ले जा सकते, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता."

गोगोई, जो असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि पार्टी स्टूडेंट्स को बार-बार बता रही है कि पार्टी ने एजुकेशन पर फोकस करते हुए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है.

उन्होंने कहा, "हम एजुकेशन सिस्टम में फेलियर को कैसे दूर कर सकते हैं? आज राहुल गांधी और कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़े हैं. यह सच है कि आज हम जो कह रहे हैं, वह सिर्फ 2026 की बात नहीं है. फेलियर की लिस्ट लंबी है."

एजुकेशन सिस्टम में कुछ कथित नाकामियों पर रोशनी डालते हुए गोगोई ने कहा, "जुलाई 2024 के एक मीडिया आर्टिकल में बताया गया कि 10 सालों में 89 संदिग्ध पेपर लीक सामने आए.

इससे करीब 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स पर असर पड़ा. यह किसी एक पेपर लीक या किसी एक साल की बात नहीं है. उस रिपोर्ट के मुताबिक, 48 रीटेस्ट हुए और 22 एग्जाम कैंसिल कर दिए गए. उन्होंने कहा कि ऐसी बार-बार होने वाली घटनाओं से स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ता है.

गोगोई ने कहा, "अगर ऐसा बार-बार होता है, तो यह एक मानसिक बोझ बन जाता है. राहुल गांधी ने बार-बार कहा है कि नीट और दूसरे एग्जाम कमर्शियल हो गए हैं. एग्जाम को कमर्शियल तरीके से लागू किया जाता है. इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हैं."

उन्होंने आगे कहा, "स्टूडेंट्स पिछले 10 साल से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ने किस बड़े अपराधी को सजा दी है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. सरकार किसी भी अधिकारी, मंत्री का नाम उदाहरण के तौर पर नहीं बता सकती कि उसने सख्त एक्शन लिया है."

भाजपा शासित गुजरात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "गुजरात में 11 साल में 11 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. सरकार प्रश्न पत्र की सुरक्षा पक्का नहीं कर पा रही है." कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "यह पेपर लीक नहीं है, यह भविष्य में होने वाला लीक है. एग्जाम में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि एग्जाम में धोखाधड़ी हो रही है."

'छात्रों की गूंज' कैंपेन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए कांग्रेस एग्जाम सिस्टम में पूरा बदलाव चाहती है. पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की तरह, इनका भी ऑडिट होना चाहिए ताकि कोई पेपर लीक न हो.

उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें. एक तय सालाना एग्जाम और भर्ती कैलेंडर होना चाहिए. एग्जाम की तारीखें और रिजल्ट की तारीखें सभी की टाइमलाइन बताई जानी चाहिए." गोगोई ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स के सपनों को आकार देने में मदद करे.

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