ETV Bharat / bharat

पालम अग्निकांड ग्राउंड रिपोर्ट: आग की लपटों ने बंद कर रखा था बाहर निकलने का रास्ता, चीखता-चिल्लाता रह गया परिवार

तड़के आग लगने से मचा हड़कंप पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 07:04 बजे पालम गांव थाना पुलिस को सूचना मिली कि राम चौक मार्केट स्थित एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटना स्थल डब्लूजेड-124ए (WZ-124A) स्थित एक चार मंजिला इमारत थी.

नई दिल्ली: देश की राजधानी बुधवार सुबह उस वक्त दहल गई जब दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में स्थित एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. इस हृदयविदारक घटना में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें तीन मासूम बच्चियां भी शामिल हैं. आग की चपेट में आने से परिवार के कई अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. इस चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी वहीं दूसरी मंजिल पर गोदाम था और तीसरी और चौथी मंजिल पर एक ही परिवार के करीब 15 लोग रहा करते थे. इसमें दुकान के मालिक जिनका नाम राजेंद्र कश्यप, वह दिल्ली से बाहर घूमने गए हुए थे, इस इमारत में केवल एक निकास का रास्ता था जबकि कोई इमर्जेंसी एग्जिट नहीं था. आग लगने के बाद दो लोगों ने इमारत की तीसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाई, इसमें एक बच्ची को फ्रैक्चर आया है.

दिल्ली के पालम में इमारत में भीषण आग, 9 लोगों की मौत (ETV BHARAT)

इस इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर राम मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप का कपड़ा और कॉस्मेटिक का बड़ा शोरूम था. वहीं, ऊपरी दो मंजिलों (दूसरी और तीसरी) पर उनका परिवार निवास करता था. सुबह जब लोग सोकर ही उठे थे, तभी अचानक शोरूम से धुएं का गुबार निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपर रह रहे परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कुल 10 लोगों को मलबे और धुएं के बीच से निकाला गया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. द्वारका स्थित मणिपाल अस्पताल में लाए गए छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान प्रवेश (35 वर्ष), कमल (40 वर्ष), आशु (32 वर्ष) और तीन मासूम बच्चियों (उम्र 12, 6 और 5 वर्ष) के रूप में हुई है.

वहीं आईजीआई अस्पताल में यहां एक 38 वर्षीय महिला को मृत अवस्था में लाया गया. वहीं, एक 40 वर्षीय पुरुष और एक 2 साल की मासूम बच्ची का उपचार जारी है. पुलिस के अनुसार एक शख्स की मौत हो गई है. सफदरजंग अस्पताल में भी 19 वर्षीय एक युवक को करीब 25 प्रतिशत जलने के कारण यहां भर्ती कराया गया है.

मौके पर बचाव सुरक्षा टीमें (ETV BHARAT)

फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ का संयुक्त मोर्चा

आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. संकरी गलियां होने के कारण फायर फाइटर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी. बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए 11 कैट्स एम्बुलेंस, बीएसईएस की टीम, एयरफोर्स पुलिस और एनडीआरएफ के दस्ते को भी बुलाया गया. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका. घटना के बाद एफएसएल (FSL) की टीम को मौके पर बुला लिया गया है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. प्राथमिक दृष्टि में मामला शॉर्ट सर्किट का लग रहा है, लेकिन शोरूम में रखे ज्वलनशील कॉस्मेटिक सामान और कपड़ों ने आग में घी डालने का काम किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी.

संवाददाता शशिकला की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

फिलहाल इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार की सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है. मार्केट एसोसिएशन के प्रधान के घर हुई इस त्रासदी से पूरे राम चौक बाजार में शोक की लहर है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली के पालम इलाके में इमारत में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत; CM ने मजिस्ट्रियल जांच के दिये आदेश

ये भी पढ़ें- दिल्ली के पालम में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 30 दमकल गाड़ियां मौके पर; कई लोगों के फंसे होने की आशंका