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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर खाक

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक दूर-दराज के वारवान के मुंगली गांव में बीती रात लगी भीषण आग में 10 घर तहाब हो गए. आग की चपेट में आने से कुछ गौशालाएं भी जलकर खाक हो गई. आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना की जांच जारी है.