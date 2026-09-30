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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर खाक

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक दूर-दराज के गांव में लगी भीषण आग में कई घर और कुछ गौशालाएं जलकर खाक हो गई.

JAMMU KASHMIR KISHTWAR FIRE WARWAN
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 12:00 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक दूर-दराज के वारवान के मुंगली गांव में बीती रात लगी भीषण आग में 10 घर तहाब हो गए. आग की चपेट में आने से कुछ गौशालाएं भी जलकर खाक हो गई. आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना की जांच जारी है.

किश्तवाड़ जिले के वारवान के मुंगली गांव में लगी भीषण आग से करीब 10 घर तबाह हो गए जिससे कई लोग बेघर हो गए. आधी रात के कुछ देर बाद एक घर में अचानक आग लग गई. स्थानीय लोगों की आग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद यह तेजी से आस-पास के घरों में फैल गई. आग से प्रॉपर्टी, गायों के बाड़े और दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचा. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से कई घर आग की चपेट में आने से बच गए. सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया.

घटना की जानकारी देते हुए किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने कहा कि आग में आठ से 10 घर तबाह हो गए. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. उन्होंने कहा, 'आग की खबर मिलते ही तहसीलदार और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया जिससे गांव के कई अन्य घरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया.'

डीसी ने कहा, 'कुछ घरों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया. हालांकि दमकलकर्मियों ने राहत बचाव में बड़ी भूमिका निभाई जिससे बहुत सामान बचा लिए गए. वहीं कई घरों को भी आप की लपटों से बचा लिया गया. डिजास्टर मैनेजमेंट के नियमों के मुताबिक पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जाएगी. अभी उन लोगों को जरूरी चीजें दी जा रही हैं, जिनके घर इस घटना में खराब हुए हैं.'

अक्टूबर 2024 में किश्तवाड़ जिले के वारवान का एक गांव मालवारवान आग में पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसके बाद लोगों को कड़ाके की सर्दी में दूसरे घरों में रहना पड़ा. इस बीच लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों की मदद करने को कहा है जिनका सामान जलकर खाक हो गया. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की लीडर फिरदौस टाक ने प्रशासन से जरूरतमंद लोगों की मदद करने को कहा है.

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