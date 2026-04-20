बड़ा हादसा : पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पीएम मोदी करने वाले हैं उद्घाटन
राजस्थान के बालोतरा में बड़ा हादसा. लोकार्पण से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग...
Published : April 20, 2026 at 3:56 PM IST
बालोतरा: राजस्थान के बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में आगजनी की बड़ी खबर सामने आई है. इसके बाद रिफाइनरी और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहा हैं. रिफाइनरी में लगी आग के धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को रिफाइनरी का उद्घाटन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इससे पहले सोमवार को पचपदरा रिफाइनरी में यह बड़ी घटना सामने आई है. रिफाइनरी के एक यूनिट में अचानक आग लगे से हड़कंप मच गया. सूचना पर रिफाइनरी और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. आग लगने के बाद रिफाइनरी से धुंए के तेज गुबार उठने लगे. उसके बाद कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम को चालू कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया.
फिलहाल, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने रिफाइनरी में लगी आग की घटना को लेकर 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा- पचपदरा रिफायनरी में आगजनी के दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं.
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चौधरी ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए प्रशासन व HRRL मैनेजमेंट से अपील कर कहा कि इस आगजनी को बुझाने के त्वरित इंतजाम करते हुए जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं. इसके साथ ही हरीश चौधरी ने सभी कर्मचारियों से ऐसे समय में संयम बरतने और प्रशासन से सहयोग करने का आग्रह किया है.
पचपदरा रिफायनरी में आगजनी के दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं।— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) April 20, 2026
मैं सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ तथा प्रशासन व HRRL मैनेजमेंट से अपील करता हूँ कि इस आगजनी को बुझाने के त्वरित इंतज़ाम करते हुए जानमाल के नुक़सान को रोकने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएँ। सभी कर्मचारी ऐसे समय में…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने का कार्यक्रम है. वहीं, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पचपदरा आने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. इस बीच रिफाइनरी के एक यूनिट में आगजनी की घटना सामने आई है.
बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी में आग लगने की खबर सुनकर चिंता हुई। रिफाइनरी हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व करने वाली परियोजना है जिसका कल उद्घाटन होना है। ऐसे समय पर यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 20, 2026
मैं इस घटना में सभी की सलामती की प्रार्थना करता हूं।
गहलोत ने जताई चिंता : रिफाइनरी में आगजनी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. 'एक्स' पर पोस्ट कर गहलोत ने आगजनी घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रिफाइनरी हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व करने वाली परियोजना है. उन्होंने सभी की सलामती की प्रार्थना करते हुए कहा कि कल जिसका उद्घाटन होना है, ऐसे समय पर यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.