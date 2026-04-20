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बड़ा हादसा : पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पीएम मोदी करने वाले हैं उद्घाटन

लोकार्पण से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग... ( Source : Social Media )

बालोतरा: राजस्थान के बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में आगजनी की बड़ी खबर सामने आई है. इसके बाद रिफाइनरी और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहा हैं. रिफाइनरी में लगी आग के धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को रिफाइनरी का उद्घाटन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इससे पहले सोमवार को पचपदरा रिफाइनरी में यह बड़ी घटना सामने आई है. रिफाइनरी के एक यूनिट में अचानक आग लगे से हड़कंप मच गया. सूचना पर रिफाइनरी और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. आग लगने के बाद रिफाइनरी से धुंए के तेज गुबार उठने लगे. उसके बाद कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम को चालू कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग... (Source : Social Media) फिलहाल, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने रिफाइनरी में लगी आग की घटना को लेकर 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा- पचपदरा रिफायनरी में आगजनी के दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं.