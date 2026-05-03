दिल्ली: विवेक विहार में चार मंज़िला इमारत में भीषण आग, 9 की मौत, दर्जनों घायल
आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दमकल विभाग की 14 गाड़ियां भेजी गईं.
Published : May 3, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : May 3, 2026 at 9:40 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा ज़िले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक चार मंज़िला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस घटना में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है तो वही दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे है. बचाव कार्य जारी है.
दरअसल, फायर कंट्रोल रूम को सुबह 3:48 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दमकल विभाग की 14 गाड़ियां भेजी गईं. कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 6:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.
#UPDATE | शुरुआती जांच में पता चला है कि इस आग की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल पर बने फ्लैटों में लगी थी। बचाव और आग बुझाने के काम के दौरान, बिल्डिंग से 10-15 लोगों को बचाया गया, जिनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु… https://t.co/cY5UHXEmtj— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 3, 2026
डीसीपी शाहदरा आर पी मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, पुलिस और अन्य प्रशासनिक एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं. उन्होंने कहा कि प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध कराना है.
Delhi: DCP Shahdara, Rajendra Prasad Meena says, " early in the morning around 4 a.m., a call was received about a fire. fire tenders and local police were immediately rushed to the spot. it took about two hours to bring the fire under control, after which search operations were… pic.twitter.com/YgrbySaJmB— IANS (@ians_india) May 3, 2026
आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग बहुत तेजी से फैली, जिससे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. प्रशासन ने आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली करवा लिया है और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, और आशंका है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं.
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