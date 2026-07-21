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दिल्ली: लोधी कॉलोनी में भीषण अग्निकांड, मां और दो मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत

दिल्ली के बी.के. दत्त कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, घर में लगी आग में महिला समेत तीन की मौत.

दिल्ली के लोधी कॉलोनी में भीषण अग्निकांड
दिल्ली के लोधी कॉलोनी में भीषण अग्निकांड (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लोधी रोड स्थित बी.के. दत्त कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला अग्निकांड सामने आया है. यहां बी-ब्लॉक में चावला स्वीट्स के सामने स्थित एक रिहायशी मकान की तीसरी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में घर के अंदर फंसी एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की झुलसने और दम घुटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फायर अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 10:21 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही एक वाटर टेंडर, एक वाटर बाउज़र और एक ब्रीदिंग फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया.

फायर अधिकारियों के मुताबिक, जब दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो तीसरी मंजिल पर आग लगी हुई थी. राहत और बचाव अभियान के दौरान तीन लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें दो बच्चे और एक महिला शामिल हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर वरिष्ठ अधिकारी को भी बुलाया गया. करीब 11:10 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

बता दें कि इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक (FSL) की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं, जो आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए सबूत जुटा रही हैं. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है.

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