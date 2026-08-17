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दिल्ली के रघुबीर नगर में ई-रिक्शा की बैटरी फटने से गोदाम में लगी भीषण आग, बिहार के दो लोगों की मौत

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में सोमवार तड़के ई-रिक्शा की बैटरी फटने से एक गोदाम में भीषण आग लग गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 17 वर्षीय मोहम्मद सुफैद और 38 वर्षीय मोहम्मद सहमद के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और रिश्ते में मामा-भांजे थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना सोमवार सुबह करीब 4:42 बजे मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित R-17A गोदाम में हुई. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी. बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा की बैटरी में विस्फोट के बाद वहां रखे घरेलू सामान ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. और इस आग में दो लोगों की मौत हो गई.

ई-रिक्शा की बैटरी फटने से गोदाम में भीषण आग

सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां और एक वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए. दमकलकर्मियों ने करीब 5:25 बजे आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. उन्हें दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.