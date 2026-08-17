दिल्ली के रघुबीर नगर में ई-रिक्शा की बैटरी फटने से गोदाम में लगी भीषण आग, बिहार के दो लोगों की मौत
पुलिस के मुताबिक हादसे के समय दोनों बैटरी चार्ज करने के लिए वहां मौजूद थे. बैटरी में किस कारण विस्फोट हुआ, अभी स्पष्ट नहीं है.
Published : August 17, 2026 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में सोमवार तड़के ई-रिक्शा की बैटरी फटने से एक गोदाम में भीषण आग लग गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 17 वर्षीय मोहम्मद सुफैद और 38 वर्षीय मोहम्मद सहमद के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे और रिश्ते में मामा-भांजे थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
घटना सोमवार सुबह करीब 4:42 बजे मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित R-17A गोदाम में हुई. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी. बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा की बैटरी में विस्फोट के बाद वहां रखे घरेलू सामान ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. और इस आग में दो लोगों की मौत हो गई.
ई-रिक्शा की बैटरी फटने से गोदाम में भीषण आग
सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां और एक वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए. दमकलकर्मियों ने करीब 5:25 बजे आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. उन्हें दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
Delhi: Two people died after a fire broke out at a warehouse in Raghubir Nagar early morning. The fire reportedly started after an e-rickshaw battery exploded. Four fire tenders were deployed to control the blaze pic.twitter.com/ZwArqfuHIU— IANS (@ians_india) August 17, 2026
घटना में मामा-भांजे की दरदनाक मौत
पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 5:24 बजे ख्याला थाना पुलिस को आग की सूचना मिली थी. टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक घायल अवस्था में मिले. जांच में पता चला कि सुफैद अपने पिता मोहम्मद नसीब और मामा सहमद के साथ किराये के मकान में रह रहा था. तीनों ई-रिक्शा चलाते थे और मकान में ही ई-रिक्शा की बैटरियां चार्ज करते थे.
बताया जा रहा है कि हादसे के समय दोनों बैटरी चार्ज करने के लिए वहां मौजूद थे. आग की वास्तविक वजह बैटरी में किस कारण विस्फोट हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस और दमकल विभाग घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं. संपत्ति को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है. मृतकों के परिवार के अन्य सदस्य बिहार के भागलपुर में रहते हैं.
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