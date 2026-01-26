ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: बांदीपुरा में CRPF कैंप में लगी भीषण आग, भारी नुकसान

बांदीपुरा जिले के सुंबल में सीआरपीएफ कैंप में आग लगने से संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

जम्मू-कश्मीर: बांदीपुरा में CRPF कैंप में लगी भीषण आग, भारी नुकसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 2:07 PM IST

बांदीपुरा (जम्मू-कश्मीर): बांदीपुरा जिले के सुंबल इलाके में स्थित सीआरपीएफ 45 बटालियन, एफ कंपनी के बतख शेड (Batakh Shed) में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. अधिकारियों के मुताबिक, सुबह-सुबह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के सामने स्थित CRPF कैंप में आग लग गई. घटना की खबर मिलते ही, सुंबल फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव और आग बुझाने का काम शुरू किया गया.

उन्होंने कहा कि आग ने विकराल रूप ले लिया था, इसलिए आग को और फैलने से रोकने के लिए नायदखाई फायर स्टेशन से और फायर टीमों को भेजा गया. अधिकारियों ने कहा कि दमकल कर्मियों की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है. साथ ही इलाके में पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

अच्छी बात ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आग से बैरक को नुकसान हुआ है, जिसमें बिस्तर और वहां तैनात लोगों का कुछ निजी सामान भी शामिल है.

अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी. अधिकारियों ने कहा कि आग लगने की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

अधिकारियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस के समय पर रिस्पॉन्स से एक बड़ी त्रासदी टल गई.

