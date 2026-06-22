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केरल के एर्नाकुलम में यार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े एक जहाज में लगी भीषण आग

मीडियम साइज के इस जहाज में आग तब लगी जब ये लौटने की तैयारी कर रहा था. आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका.

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केरल के एर्नाकुलम में यार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े एक जहाज में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 8:23 AM IST

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एर्नाकुलम: वाइपिन के एक यार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े एक जहाज़ में भीषण आग लग गई. आग जहाज के ऊपरी डेक पर सुबह करीब 3 बजे लगी. पुलिस के साथ मिलकर फायर और रेस्क्यू सर्विस अभी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है.

यह घटना वाइपिन में सरकारी स्कूल के पीछे बने एक यार्ड में हुई. मीडियम साइज के इस जहाज में आग तब लगी जब वह अपनी सर्विस पूरी करके लौटने की तैयारी कर रहा था. शुरुआती जांच से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ. शुरू में ऊपरी डेक पर आग लगने के बाद, आग तेजी से जहाज के दूसरे हिस्सों में फैल गई.

जहाज पर केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने की वजह से आग के तेजी से फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है. इससे बचाव काम में बड़ी चुनौती आ गई. अधिकारियों का मानना ​​है कि इन खतरनाक चीजों की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई. इसके जवाब में फायरफाइटर्स ने आग को जहाज के अंदर तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़े एहतियाती कदम उठाए हैं.

अलर्ट मिलने पर वाइपिन से फायर और रेस्क्यू सर्विसेज की दो यूनिट मौके पर पहुंची और ऑपरेशन का पहला फेज शुरू किया. शुरू में लोगों ने किनारे से आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका, इसलिए अधिकारी अब आग बुझाने के लिए जहाज में घुस गए.

इस घटना में जहाज का ऊपरी हिस्सा पहले ही पूरी तरह जल गया. धुएं का एक बड़ा गुबार इलाके में फैल गया है, जो गोश्री ब्रिज से भी साफ दिखाई दिया. अभी उस जगह पर और फायर इंजन भेजने की कोशिशें जारी है. अधिकारियों ने किनारे रहने वालों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया.

पुलिस और कोस्ट गार्ड लगातार सिक्योरिटी इंतजाम की जांच करने के लिए मौके पर कैंप कर रहे हैं. एक बड़ी मुसीबत टल गई क्योंकि जलते हुए जहाज के पास कोई दूसरा जहाज या छोटी नावें खड़ी नहीं थी. अधिकारियों ने यह पक्का करने के लिए पूरी सावधानी बरती है कि आग दूसरे वॉटरक्राफ्ट तक न फैले.

जहाज की सही पहचान के बारे में अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है, और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. स्ट्रक्चरल डैमेज कितना हुआ है, यह आग पूरी तरह बुझने के बाद ही पता चल पाएगा. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि आग लगने की सही वजह का पता लगाने के लिए डिटेल में जांच की जाएगी.

चूंकि कोच्चि जैसे बड़े तटीय शहर में जहाज में आग लगने से सेफ्टी को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा होती है. इसलिए कोस्ट गार्ड और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां ​​पूरी सतर्कता से स्थिति पर नजर रख रही है. इस बीच यार्ड में बाकी सभी रूटीन ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं.

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