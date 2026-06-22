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केरल के एर्नाकुलम में यार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े एक जहाज में लगी भीषण आग

केरल के एर्नाकुलम में यार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े एक जहाज में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: वाइपिन के एक यार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े एक जहाज़ में भीषण आग लग गई. आग जहाज के ऊपरी डेक पर सुबह करीब 3 बजे लगी. पुलिस के साथ मिलकर फायर और रेस्क्यू सर्विस अभी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है. यह घटना वाइपिन में सरकारी स्कूल के पीछे बने एक यार्ड में हुई. मीडियम साइज के इस जहाज में आग तब लगी जब वह अपनी सर्विस पूरी करके लौटने की तैयारी कर रहा था. शुरुआती जांच से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ. शुरू में ऊपरी डेक पर आग लगने के बाद, आग तेजी से जहाज के दूसरे हिस्सों में फैल गई. जहाज पर केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने की वजह से आग के तेजी से फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है. इससे बचाव काम में बड़ी चुनौती आ गई. अधिकारियों का मानना ​​है कि इन खतरनाक चीजों की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई. इसके जवाब में फायरफाइटर्स ने आग को जहाज के अंदर तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़े एहतियाती कदम उठाए हैं. अलर्ट मिलने पर वाइपिन से फायर और रेस्क्यू सर्विसेज की दो यूनिट मौके पर पहुंची और ऑपरेशन का पहला फेज शुरू किया. शुरू में लोगों ने किनारे से आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका, इसलिए अधिकारी अब आग बुझाने के लिए जहाज में घुस गए.