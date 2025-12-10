ETV Bharat / bharat

गुजरात: सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें राख

सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

सूरत (गुजरात) : सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार को भीषण आग लग गई. सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 22 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. हालांकि आग से कई दुकाने जलकर राख हो गईं. सूरत के चीफ फायर ऑफिसर, बसंत पारीक ने बताया कि फायर कंट्रोल रूम को सुबह 7:14 बजे जानकारी मिली, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए तीन सबसे पास की जगहों से फायर टेंडर भेजे गए. उन्होंने कहा, "हमें सुबह 7:14 बजे फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया, जिसके बाद हमने तीन सबसे पास के फायर स्टेशनों... दुंभाल फायर स्टेशन, डिंडोली फायर स्टेशन और मान दरवाजा फायर स्टेशन से फायर टेंडर भेजे... जब फायर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूरी मार्केट बिल्डिंग घने धुएं से ढकी हुई थी..." उन्होंने आगे बताया कि आग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लगभग 20 से 22 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. तीसरी, पांचवीं और सबसे ऊपरी मंजिल आग की लपटों में घिर गई. धुएं की तेजी के कारण फायरफाइटर्स को बिल्डिंग में घुसने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा.