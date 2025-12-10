ETV Bharat / bharat

गुजरात: सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें राख

सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लग जाने से 22 फायर टेंडर को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

A massive fire broke out in Raj Textile Market in Surat.
सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत (गुजरात) : सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार को भीषण आग लग गई. सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 22 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. हालांकि आग से कई दुकाने जलकर राख हो गईं.

सूरत के चीफ फायर ऑफिसर, बसंत पारीक ने बताया कि फायर कंट्रोल रूम को सुबह 7:14 बजे जानकारी मिली, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए तीन सबसे पास की जगहों से फायर टेंडर भेजे गए.

उन्होंने कहा, "हमें सुबह 7:14 बजे फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया, जिसके बाद हमने तीन सबसे पास के फायर स्टेशनों... दुंभाल फायर स्टेशन, डिंडोली फायर स्टेशन और मान दरवाजा फायर स्टेशन से फायर टेंडर भेजे... जब फायर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूरी मार्केट बिल्डिंग घने धुएं से ढकी हुई थी..."

उन्होंने आगे बताया कि आग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लगभग 20 से 22 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. तीसरी, पांचवीं और सबसे ऊपरी मंजिल आग की लपटों में घिर गई. धुएं की तेजी के कारण फायरफाइटर्स को बिल्डिंग में घुसने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा.

उन्होंने कहा, "बिल्डिंग की तीसरी, पांचवीं और सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगी हुई थी...आग गंभीर होने की वजह से ब्रिगेड को बुलाया गया. लगभग 20-22 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए थे.. धुआं बहुत ज़्यादा होने की वजह से फायरफाइटर्स ने ब्रीदिंग अपैरेटस का इस्तेमाल किया और आग पर काबू पाया..."

उन्होंने कहा, "तीसरी और पांचवीं मंजिल पर लगी आग पूरी तरह से बुझा दी गई है...अब स्थिति नियंत्रण में है..."

चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि बिल्डिंग में आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज़्यादा फायरफाइटर काम कर रहे हैं. तीसरी और पांचवीं मंज़िल पर कूलिंग का काम पूरा हो गया है. हालांकि, सबसे ऊपरी मंज़िल पर अभी भी काम चल रहा है क्योंकि वहां का स्टोरेज रूम अभी भी जल रहा है.

उन्होंने कहा, "ऊपरी मंजिल पर स्टोरेज रूम में अभी भी आग लगी हुई है, वहां जाना मुश्किल है क्योंकि वहां बहुत सारा सामान है...तीसरी और पांचवीं मंज़िल पर कूलिंग प्रोसेस पूरा हो गया है और ऊपरी मंज़िल पर चल रहा है...इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है...अभी करीब 100 से 125 फायरफाइटर आग बुझाने में लगे हैं..."

ये भी पढ़ें- गोवा के एक क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत, CM ने जांच के आदेश दिए

TAGGED:

RAJ TEXTILE MARKET
FIRE TENDERS
FIRE INCIDENT
टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग
SURAT FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.