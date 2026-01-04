ETV Bharat / bharat

केरल : त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में लगी भीषण आग, 500 दोपहिया वाहन जलकर खाक

पार्किंग स्थल में करीब 500 दोपहिया वाहनों के खड़े होने का अनुमान है. हादसे में अधिकांश वाहन जलकर नष्ट हो गए. आग के विकराल हो जाने पर दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर लगाई गईं.

हालांकि आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक लाइन से निकली चिंगारी के एक टू व्हीलर पर गिर जाने की आग लगने की बात कही जा रही है.

इस बारे में अग्निशमन एवं बचाव सेवा के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्किंग एरिया में सुबह करीब 6.20 बजे आग लग गई. साथ ही फायर ब्रिगेड को इस बारे में 6.40 बजे पता चला.

त्रिशूर (केरल) : केरल के त्रिशूर में रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में रविवार को भीषण आग गई. हादसे में करीब 500 दोपहिया वाहन जलकर नष्ट हो गए.

इसके अलावा आग के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक फैलने से रोकने को लेकर जरूरी कदम उठाए गए. अधिकारियों के मुताबिक जिस स्थान पर आग लगी थी, उसके पास रेलवे लाइन पर एक इंजन खड़ा था लेकिन रेलवे ने इंजन को किसी तरह के नुकसान होने की पुष्टि नहीं की है.

आग लगने से दोपहिया वाहनों के अलावा टिन की चादरों से ढके पूरे शेड को भी भारी नुकसान पहुंचा है. दमकल अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की वजह पता करने के लिए पुलिस और रेलवे अफसरों ने जांच शुरू कर दी है.

मामले को लेकर त्रिशूर पश्चिम पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रारंभ कर दी है. एफआईआर के मुताबिक आग लगने से करीब 500 दोपहिया वाहन जल गए हैं. दूसरी तरफ राज्य पुलिस प्रमुख आरए चंद्रशेखर ने भी घटनास्थल का जायजा लिया.

उन्होंने कहा कि हादसे को देखते हुए केरल में सशुल्क पार्किंग सुविधाओं पर आग संबंधी ऑडिट कराने का फैसला किया गया है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि प्रारंभिक बयानों से लगता है कि संभवत: एक इलेक्ट्रिक लाइन से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए जांच किए जाने की जरूरत है. इसी क्रम में राजस्व मंत्री के राजन ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.

