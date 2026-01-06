ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: ONGC के गैस कुएं में दूसरे दिन भी धधक रही भीषण आग, दिल्ली-मुंबई से बुलाए जा रहे विशेषज्ञ

गैस पाइपलाइन लीक होने के बाद उठ रही आग की लपटें. ( ETV Bharat )