आंध्र प्रदेश: ONGC के गैस कुएं में दूसरे दिन भी धधक रही भीषण आग, दिल्ली-मुंबई से बुलाए जा रहे विशेषज्ञ
अधिकारियों के अनुसार, आग की तीव्रता अब कुछ कम होती दिख रही है. उन्हें उम्मीद है कि आज शाम तक स्थिति में और सुधार होगा.
Published : January 6, 2026 at 1:37 PM IST
इरुसुमंदा (आंध्र प्रदेश): कोनसीमा जिले में ओएनजीसी (ONGC) के गैस कुएं में भीषण आग और गैस का निकलना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. आग बुझाने के लिए ओएनजीसी विशेषज्ञों की टीमें मुंबई और दिल्ली से पहुंच रही हैं. अधिकारियों के अनुसार, आग की तीव्रता अब कुछ कम होती दिख रही है. उन्हें उम्मीद है कि आज दिन ढलने तक स्थिति में और सुधार होगा.
कैसे लगी थी आग
सोमवार को दोपहर 12:40 बजे के आसपास करीब 20 मीटर ऊंची और 25 मीटर चौड़ी एक विशाल जेट आग भड़क उठी थी. यह हादसा तब हुआ जब 'मोरी-5' नामक कुएं से उत्पादन अस्थायी रूप से बंद होने के बाद, वर्कओवर रिग के जरिए मरम्मत का काम चल रहा था. तभी अचानक कच्चे तेल मिश्रित गैस का विस्फोट हो गया.
इस शक्तिशाली विस्फोट के कारण कच्चे तेल के साथ भारी मात्रा में गैस निकली, जो हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गई. गैस और धुएं के घने बादल इरुसुमंदा और आसपास के गांवों में फैल गए. प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से गांव के 500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया है.
ओएनजीसी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कुआं एक दूरदराज के इलाके में स्थित है और लगभग 500-600 मीटर के दायरे में कोई मानवीय बस्ती नहीं है.
स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं अधिकारी
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कोनसीमा की संयुक्त कलेक्टर टी. निशांती ने बताया, "अग्निशमन कर्मियों ने तापमान को कम करने के लिए पानी की एक कृत्रिम बौछार (वॉटर अंब्रेला) तैयार की है, लेकिन लपटें अब भी निकल रही हैं. विशेषज्ञों की टीमें पहुंचकर स्थिति का आकलन करेंगी और उसी के अनुसार आग बुझाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे."
निशांती ने यह भी बताया कि पानी के छिड़काव के जरिए आग की लपटों के आसपास के पेड़ों को ठंडा रखा जा रहा है. उन्होंने गौर किया कि सोमवार की तुलना में आग की तीव्रता अब कम हुई है. एहतियात के तौर पर इरुसुमंदा, लक्कावरम, चिंतलापल्ली और गुब्बालापालेम गांवों की बिजली आपूर्ति काट दी गई, जिससे इन गांवों में अंधेरा छा गया.
उन्होंने कहा- "हमें उम्मीद है कि आग जल्द से जल्द बुझ जाएगी." जब उनसे आग को पूरी तरह बुझाने की समय सीमा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "विशेषज्ञ पहले स्थिति का आकलन करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ बता पाएंगे." उन्होंने बताया कि राजस्व, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी, ओएनजीसी (ONGC), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और रेड क्रॉस के कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं.
कोनसीमा जिला कलेक्टर महेश कुमार और पुलिस अधीक्षक राहुल मीणा खुद आग बुझाने के अभियान की निगरानी कर रहे हैं. अमलापुरम के सांसद हरीश माथुर और स्थानीय विधायक वराप्रसाद भी स्थिति पर नजर रखने के लिए दुर्घटना स्थल के पास डेरा डाले हुए हैं.
'अमेरिका के विशेषज्ञों से मांगी जाएगी मदद'
सांसद हरीश माथुर ने कहा कि इस गैस रिसाव (ब्लोआउट) को नियंत्रित करने के लिए वे संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषज्ञों की भी मदद लेंगे. इस संबंध में जिला कलेक्टर महेश कुमार, एसपी राहुल मीणा, विधायक देवा वराप्रसाद और ओएनजीसी (ONGC) के अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की.
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने गुब्बालापालेम और लक्कावरम में बनाए गए दो पुनर्वास केंद्रों में 550 लोगों को आश्रय दिया है और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा लिया जाता, तब तक वे पीड़ितों की हर संभव सहायता करेंगे.
कितना नुकसान हुआ
अधिकारियों का अनुमान है कि इरुसुमंदा गैस रिसाव (ब्लोआउट) के कारण सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. आग में नष्ट हुए ओएनजीसी (ONGC) रिग, लॉगिंग टूल और भारी वाहनों में से प्रत्येक की कीमत 20 से 30 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऊंची उठती लपटों से आसपास के लगभग 500 नारियल के पेड़ जल गए हैं और फसलों व जलीय कृषि को भी भारी क्षति पहुंची है.
साइट का इतिहास और गैस रिसाव की वजह
मोरी-5 साइट पर ड्रिलिंग और अन्वेषण का काम साल 1993 में शुरू हुआ था. उस समय, प्राकृतिक गैस युक्त कच्चे तेल के भंडार को स्थानीय गैस संग्रह स्टेशन (collecting station) में स्थानांतरित किया गया था. धीरे-धीरे उस कुएं के क्षेत्र में जमा भंडार का दबाव कम होने लगा और वहां पानी का बहाव बढ़ने लगा.
कुएं के दूसरे क्षेत्र से भंडार निकालने के लिए, ओएनजीसी ने 2024 में यह साइट 'डीप इंडस्ट्रीज' को उप-पट्टे पर दे दी थी. हाल ही में, 2,700 मीटर गहरे एक नए क्षेत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान, लॉगिंग टूल टेस्टिंग के माध्यम से 'बॉम्बिंग' की प्रक्रिया की गई थी.
उसी समय, अप्रत्याशित रूप से 2,500 के दबाव स्तर (pressure level) के साथ गैस बाहर निकलने लगी. इसे नियंत्रित करने के लिए 'केमिकल मड पंपिंग' (रासायनिक कीचड़ का छिड़काव) की प्रक्रिया शुरू की गई. हालांकि, दबाव का स्तर अत्यधिक होने और मड पंपिंग इसे नियंत्रित करने में विफल रहने के कारण, गैस अचानक विस्फोट के साथ फूट पड़ी.
ओएनजीसी के ठेकेदार देख रहे थे काम
यह गैस कुआं सीधे तौर पर ओएनजीसी द्वारा नहीं, बल्कि उसके 'प्रोडक्शन एन्हांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर' (PEC), अहमदाबाद स्थित 'डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड' द्वारा संचालित किया जा रहा है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 'डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड' ने 2024 में आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी एसेट में उत्पादन बढ़ाने के कार्यों के लिए 1,402 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त किया था. ओएनजीसी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि यह कंपनी पिछले करीब एक साल से 'मोरी-5' कुएं का संचालन कर रही है.
