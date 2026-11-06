करोल बाग की गफ्फार मार्केट में दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में शुक्रवार देर रात एक दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी ,आग पर पाया गया काबू
Published : November 6, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में शुक्रवार देर रात एक दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग ने तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया. आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई और कुल 22 यूनिटों को घटनास्थल पर तैनात किया गया.
आग पर काबू पाने के लिए करीब 20 से 25 दमकल गाड़ियां, तीन कैट एंबुलेंस और दो पीसीआर वाहन मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. आग से केवल संपत्ति का नुकसान हुआ है.डीसीपी ने बताया कि शुरुआती तौर पर मोबाइल बैटरियों के ओवरहीट होने या ओवरचार्जिंग को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है.
आग गफ्फार मार्केट स्थित पुरी प्लाजा की दुकान नंबर 13/21 में लगी थी. यह चार मंजिला व्यावसायिक इमारत है, जहां मोबाइल एसेसरीज का कारोबार होता है. आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर स्थित दुकान में रखी मोबाइल बैटरियों से शुरू हुई और देखते ही देखते सभी मंजिलों तक फैल गई.
-डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह
व्यापार मंडल ने जताई चिंता, बाजारों के फायर सेफ्टी ऑडिट की मांग
गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग की घटना पर दिल्ली व्यापार महासंघ (रजि.) ने गहरी चिंता जताई है. व्यापार मंडल ने कहा कि त्योहारों और शादियों के सीजन में दिल्ली के बाजारों में कारोबार काफी बढ़ जाता है. ऐसे समय में इस तरह की आग की घटनाएं व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों और आसपास की दुकानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं.
दिल्ली व्यापार महासंघ ने दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि घटना की तत्काल जांच कराई जाए और सभी व्यावसायिक बाजारों में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। इसके साथ ही बिजली के कनेक्शनों और वायरिंग की जांच, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
महासंघ ने व्यापारियों और बाजार एसोसिएशनों से भी अपील की है कि वे बिजली के ओवरलोडिंग से बचें, दुकानें बंद करते समय गैर-जरूरी बिजली कनेक्शन बंद रखें, अग्निशमन यंत्रों को चालू हालत में रखें और आपातकालीन निकास मार्गों को हमेशा खुला रखें
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