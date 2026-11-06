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करोल बाग की गफ्फार मार्केट में दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

करोल बाग की गफ्फार मार्केट में दुकान में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में शुक्रवार देर रात एक दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग ने तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया. आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई और कुल 22 यूनिटों को घटनास्थल पर तैनात किया गया.

आग पर काबू पाने के लिए करीब 20 से 25 दमकल गाड़ियां, तीन कैट एंबुलेंस और दो पीसीआर वाहन मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. आग से केवल संपत्ति का नुकसान हुआ है.डीसीपी ने बताया कि शुरुआती तौर पर मोबाइल बैटरियों के ओवरहीट होने या ओवरचार्जिंग को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है.