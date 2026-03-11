ETV Bharat / bharat

गुजरात : सूरत की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 30 से अधिक धमाके

बताया जाता है कि सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया माने जाने वाले सचिन के होजीवाला कंपाउंड में एक मशहूर केमिकल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयानक थी कि उसने पल भर में पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया.

सूरत (गुजरात) : गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई. इस दौरान 30 से अधिक बड़े धमाके हुए. आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर बिग्रेड को लगाया गया है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, केमिकल ड्रम में आग लगने की वजह से कंपनी में एक के बाद एक 30 से ज़्यादा बड़े धमाके हुए. इन धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आस-पास की दूसरी कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारी डर के मारे बाहर भाग गए. आसमान में कई किलोमीटर तक काले धुएं का घना गुबार देखा जा सकता था.

घटना की खबर मिलते ही सूरत फायर बिग्रेज की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं. केमिकल में आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने फोम और पानी के जेट का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया है. एहतियात के तौर पर, आग को आस-पास की दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से रोकने के लिए बिजली सप्लाई भी काट दी गई.

अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन शक है कि यह शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की वजह से लगी. फिलहाल, फायर विभाग कूलिंग ऑपरेशन कर रहा है.

